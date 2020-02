Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e in prognosi riservata Ricoverato in terapia intensiva con insufficienza respiratoria all’ospedale di Codogno Lodi un uomo di 38 anni risultato positivo al coronavirus le sue condizioni sono ritenute molto gravi secondo le prime informazioni avrebbe contratto il virus andando a cena con un amico che tornava dalla Cina l’uomo si è presentato giovedì al Pronto Soccorso dell’Ospedale le autorità Intanto stanno ricostruendo i suoi spostamenti hanno intanto ho lasciato la Cecchignola i primi 20 italiani dopo 17 giorni di quarantena primi due morti e 13 nuovi contagi da coronavirus sulla Diamond Princess nel porto in Ucraina una folla inferocita attaccato con lancio di sassi al pullman che trasportava un gruppo di 45 cittadini ucraini E27 stranieri rimpatriati con un volo da Juan Renzi chiede un incontro con te per mettere fine al teatrino Non voglio rompere Materaalimento dice il premier pronto a faccia a faccia la prossima settimana e fa sapere che la porta è aperta ma aggiunge che è pronta presentarsi in parlamento per presentare L’agenda del governo fino al 2023 un’occasione di verifica della maggioranza Superata la prova al Senato sul decreto intercettazioni 157 alla fiducia con i voti di Italia viva ma non quello diretto impegnato in una conferenza stampa tra i temi caldi quello della revoca della concessione ad autostrade la guardia di finanza sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone in cagate per la bancarotta della Tecnica Spa una delle principali aziende italiane di costruzione di una serie di società controllate dichiarata dal tribunale di Catania nel giugno 2017 di uomini delle Fiamme Gialle stanno anche effettuando dei sequestri di beni per un valore complessivo di 94 milioni nei confronti di quattro GIP di Catania ha disposto gli arresti domiciliari arrestato a Palermo dalla Polizia di Stato 11 persone che sarebbero responsabili di un raid punitivo a sfondo razziale gli agenti stanno eseguendo una misurafoderare degli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e lesioni aggravate dall’odio razziale le indagini della squadra mobile hanno fatto luce su un episodio avvenuto pochi mesi fa quando una banda di giovani armati di mazze da golf e Ciruzzo in un Market etnico aggredì il titolare e alcuni suoi connazionali del Bangladesh Cambiamo argomento sono 141 tra medici e paramedici dipendenti dell’ospedale grassi di Ostia denunciate all’autorità giudiziaria dai finanzieri del comando provinciale di Roma per aver permesso di amici e parenti di eseguire accertamenti diagnostici completamente gratuiti senza seguire le ordinarie liste di attesa l’indagine delle Fiamme Gialle del terzo Nucleo Operativo metropolitano di Roma diretta e coordinata dalla procura Capitolina ha preso le mosse nel novembre 2017 da una denuncia presentata nei confronti di un infermiera in chiusura andiamo a parlare di scuola basta al precariato e alla sentite anche per gli insegnanti di religione il sindacato rappresentativo della scuola ANIEF ha incontrato alla Cei spiegando di voler chiedere l’assunzione entro settembre di tutti gli insegnanti di religione precari perla richiesta di apertura di un concorso riservato lo ha spiegato il presidente del sindacato Marcello Pacifico Cattolica Non so perché Perché l’aria e frasi della rappresentativa vuole tutelare tutti i dipendenti della pubblica tutto si è preso atto che è questa legge comunque di religione nello stato il ruolo dello Stato nonostante ci sia una una causa in corso di lavorazione della normativa comunitaria e abbiamo chiesto di fare una procedura riservata sul quaderno presente del bando di concorso per soli titolile 18 comunque una procedura sennò riservata Come concorso straordinario anche per il personale religione come sta fatto per i docenti delle scuole di primo e secondo grado della primaria erano ogni modo in questo bando di concorso comunque di innalzare la quota del servizio andare a Super valutare il servizio senza dare a un accesso minimo applicare con una cessa mi manchi Mi sono tutte le richieste che riteniamo appartengono a un minimo comune denominatore per potersi sedere al tavolo col mister riattivare il confronto soprattutto anche sulle nuove procedure di reclutamento che ancora oggi non hanno visto il personale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa