Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli in apertura parliamo di coronavirus Aprimi contagio in Italia altre due persone avrebbero contratto il coronavirus in Lombardia ti tratta della moglie del trentottenne già ricoverato da stanotte all’ospedale di Codogno e di una terza persona che si è presentata spontaneamente non ospedale col sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con il trentottenne Quanto prende arrestati a Palermo dalla Polizia di Stato 11 persone che sarebbero responsabili di orari definitivo a sfondo razziale gli agenti stanno eseguendo una misura cautelare arresti domiciliari con l’accusa di rapina e lesioni aggravate dall’odio razziale le indagini della squadra mobile hanno fatto luce su un episodio avvenuto a pochi mesi quando unabanda di giovani armati di mazze da baseball fece irruzione in un Market etnico e aggredito titolare alcuni suoi connazionali del Bangladesh una turista Triestina che si è persa ieri sera durante un’escursione in alta Pusteria è stata localizzata e trapen Salvo grazie ai visori notturni dell’elisoccorso altoatesino la donna aveva lanciato l’allarme verso le 18:30 alla centrale di emergenza senza però poter indicare con precisione la sua posizione la localizzazione del suo cellulare è consentito di limitare le ricerche e Comunque piuttosto vasta zona fortunatamente la tua rivista prima che si scaricasse il telefonino è riuscita a inviare un messaggio precisando di essere sulla via Romana nei Dobbiaco anche la terza tornata elettorale di Israele in meno di un anno rischia di rivelarsi inconcludente a una settimana e mezzo del voto nel leader delScusa Netanyahu nel suo Rivale centrista Gun spartito blu bianco sembrano in grado di raggiungere la maggioranza minima di 61 seggi su 120 sono stati stamane alle 8 ora locale nera nelle 5:30 ora italiana i seggi per le elezioni parlamentarie le operazioni di voto dureranno 10 ore ma potranno essere prolungata in caso di alta affluenza ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

