Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta è in prognosi riservata con insufficienza respiratoria il trentottenne ricoverato all'ospedale di Codogno Lodi che è risultato positivo al coronavirus le sue condizioni ritenute molto gravi l'uomo che nelle settimane scorse sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina si è presentato ieri al pronto soccorso e ci sarebbero altri due contagiati la moglie di una terza persona che si è presentata spontaneamente in ospedale con sintomi di polmonite a chi avrebbe avuto dei contatti con il trentottenne il collega rientrato dalla Cina è possibile paziente zero è stato accompagnato al sacco di Milano dove si trova in isolamento se premi e riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso noi ci saremo se premier riterrà di respingere lefaremo senza polemiche un fatto indietro magari a beneficio dei cosiddetti responsabili così Matteo Renzi su Facebook elencando i quattro temi che vorrà nel incontro con Conte sblocco con i commissari e dei Cantieri Fermi eliminare modificare il reddito giustizia giusta è cambiare le regole insieme per eleggere il sindaco d'Italia per la prima volta da quando ho iniziato la mia campagna elettorale per il Senato della Repubblica ho incontrato sul mio cammino la Camorra è accaduto nelle strade del quartiere di Milano e quanto denuncia in un comunicato Sandro Ruotolo candidato al Senato della Repubblica per le elezioni suppletive del 23 febbraio proprio a Milano ribadisce che giornalista sotto scorta a causa delle minacce dei clan e che ha riferito a Repubblica di non avere potuto fare volantinaggio percepito la Chiara presenza della forza intimidatrice della criminalità organizzata la guardia di finanza sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelarenei confronti di 4 persone indagate per la bancarotta della Tecnica Spa una delle principali aziende italiane di costruzioni e di una serie di società controllate dal tribunale di Catania nel gruppo del 2017 gli uomini delle Fiamme Gialle stanno anche effettuando dei sequestri di beni per un valore complessivo di 94 milioni c'è anche l'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile tra i nuovi indagati della procura di Lodi per l'incidente del frecciarossa 1000 che il 6 febbraio scorso È deragliato Ospedaletto Lodigiano provocando la morte di due macchinisti nuovi indagati avranno la possibilità di partecipare ai prossimi accertamenti irripetibili che sono previsti per il fine settimana le indagini tengono conto anche degli organigrammi funzionali delle due società coinvolte RFI e alstom ferroviaria

