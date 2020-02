Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale studio Frascarelli primi contagi in Lombardia in Italia sono 6 casi di positività e coronavirus lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio gallera il paziente ricoverato al parco sta bene la situazione della moglie del primo ricoverato è positivo il messaggio che diamo a chi abita in questi paesi è di rimanere a casa Spiegato la chiediamo di rimanere al proprio domicilio e a chi è stato in contatto con questi casi di chiamare il 112 la situazione estremamente nuova particolare per il nostro paese invitiamo alla ignoti vandali La scorsa notte hanno imbrattato il monumento che ricorda la strage del 1944 del Ponte degli allocchi in centro a Ravenna con il simbolo delle SS sulla lapidelavorativa delle 12 persone per lo più legate ad attività partigiana uccise rappresentanza nazifascista è stato Vergato anche un insulto mentre i piedi e ho lasciato il messaggio Ciao Artioli Con riferimento a Ivano Artioli presidente della locale Ampi a gennaio il tasso di inflazione registra un aumento dello 0,5% come nel mese di dicembre lo rileva l’Istat diffondendo i dati definitivi ricordarlo che la stima preliminare era 0,6% sulla base mensile l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,1% su base mensile tre minori di 15 16 e 17 anni tutti residenti a Maddaloni Caserta sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver sequestrato e rapinato un uomo di 32 anni residente a Nocera Inferiore Salerno dopo averlo adescato su un sito di incontri 1Arancia Meccanica quella usata dai tre adolescenti nei confronti della vittima e quanto emerso Dalle indagini coordinate dalla Procura per i minori di Napoli e realizzate dai Carabinieri della stazione di Caserta che raccolta lo che lo scorso dicembre la denuncia del 32enne nel centenario della nascita Rai 1 celebrerà Alberto Sordi con un film TV in onda martedì 21 aprile in cui il ruolo del Popolare attore Romano Sara interpretato da Edoardo pesce permette Alberto Sordi con la regia di Luca Manfredi che ha firmato la sceneggiatura con castelli ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa