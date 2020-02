Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è in prognosi riservata in condizioni ritenute gravi un uomo di 38 anni risultato positivo al coronavirus ricoverato all’ospedale di Codogno in provincia di Lodi Como lavora nella sede italiana della multinazionale Unilever a Casalpusterlengo nelle settimane scorse è andato a cena con un collega tornato dalla Cina che lavora per un’azienda di Fiorenzuola D’Arda e le orane solamente al sacco di Milano contagiati ha la moglie insegnante che non sta lavorando perché incinta e uno stretto conoscente i contagiati sono i primi in Italia non importati state solo al Welfare della Lombardia gallera invitato i cittadini di Castiglione d’Adda Codogno a scopo precauzionale rimanere in ambito domiciliare l’ASL di Piacenza via tu verifiche controlli anche sul territorio Emiliano una nuova ordinanza dispone di trattamento di isolamento per tutti coloro che sono venuti a conUnitre contagiati in tutto circa 60 persone è un ospedale nel centro di Pechino è registrato giovedì 36 nuovi casi un rapido aumento dai 9 delle ultime settimane Alimentando i timori potenziale esposizione di infezioni nella capitale Latina Inoltre dato conto attraverso i suoi media ufficiali v512 casi di coronavirus in relativi a 4 centri di detenzione inclusi 2 nel dell’epidemia la Corea del sud è ritornato altri 48 casi facendo salire il totale 204 Mosca ordina la quarantena 2500 persone due morti in Iran tra i 13 nuovi casi 24 personale Durante gli scontri con la polizia in Ucraina scoppiate a causa dell’arrivo degli sfollati della città cinese di One torniamo in Italia premi minori di 15 16 e 17 anni tutti residenti a Maddaloni provincia di Caserta sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di avere sequestrato e rapinato un uomo di 32 anni residente a Nocera Inferiore Dopo aver adescato su sito di incontri un’ambulanza in stile Arancia Meccanica velocità da tenei confronti della vittima ultime notizie in chiusura ignoti vandali La scorsa notte hanno imbrattato il monumento che ricorda la strage del 1944 del Ponte degli allocchi in centro a Ravenna con il simbolo delle FS lapide commemorativa delle 12 persone per lo più legate all’attività Artigiana uccise rappresaglia nazifascista e ha fatto anche un insulto è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

