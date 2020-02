Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 21 febbraio in studio Giuliano migliorano le condizioni dell’uomo risultato positivo al coronavirus ricoverato all’ospedale di Modugno in provincia di Lodi il trentottenne che lavora nella sede Lodigiana della Unilever a Casalpusterlengo le settimane scorse andato a cena con un collega tornato dalla Cina che lavora per un’azienda di Fiorenzuola D’Arda in provincia di Piacenza on-line isolamento al sacco di Milano è risultato negativo un primo test contagiati anche la moglie insegnante che non sta andando perché incinta e uno stretto conoscente una donna asintomatica collega del paziente è positivo al coronavirus alla Unilever è ricoverato in pensionamento nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Piacenza la sessione di welfare gallera in via prudenziale invitato la popolazione del Comune di Codogno Castiglione d’Adda Casalpusterlengo a rimanere nelle loro case in base ad un obbligo di permanenza domiciliare Decollato intanto da Tokyocondizionale italiani sbarcati dalla nave Diamond Princess il volo arriveranno le prime ore di domani a Roma è un ospedale nel centro di Pechino ha registrato giovedì 36 nuovi casi un rapido aumento dai nove delle ultime due settimane la Cina Ha inoltre dato conto attraverso i tuoi media ufficiali di 512 casi di coronavirus in relative ai quattro centri di detenzione inclusi due nel hubei epicentro dell’epidemia del Sud ha reso noti altri 48 casi di coronavirus facendo salire in totale 204 musica ordinato da quarantena 2500 persone due morti in Iran tra i 13 nuovi casi 24 arresti per assalto al pullman che trasportava un gruppo di 45 cittadini ucraini 27 stranieri rimpatriati con un volo da One in Ucraina un caso sospetto in Brasile si tratta di un bambino di 2 anni Cambiamo argomento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andata al tempio maggiore di Roma per una visita privata la comunità ebraica il capo dello Stato espresso riconoscenze la comunità Romana per il contributo caricato il nostro paese per storia culturavita sociale delle istituzioni un contributo di altissimo livello e questa diversità la ricchezza del nostro paese le parole del capo dello Stato economia in chiusura gennaio il tasso di inflazione registra un aumento dello 0,5% nel mese di dicembre lo rileva l’Istat diffondendo i dati definitivi ricordando che la stima preliminare era di più 0,6% per il 2019 ci voleva una diminuzione rispetto al presidente anno sia del dell’Industria 0,3% e sia di nuovi ordinativi meno 1,9 l’Istat rileva che per il fatturato si tratta del primo calo in termini anni dal 2015 è tutto grazie per averci seguito le muse alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa