Ultime Notizie Roma del 21-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono 14 casi positivi di coronavirus in Lombardia con gli otto nuovi segnalati in una conferenza stampa la regione a questi si devono aggiungere poi altri due casi confermati in Veneto risultati positivi i primi test sono tutti adulti intorno ai 40 anni leggermente migliorate le condizioni del trentottenne che lavora nella sede Lodigiana della Unilever a Casalpusterlengo alla virus ricoverata Codogno le scorse settimane l’uomo era andato a cena con una collega tornato da Latina che lavorava per un’azienda di Fiorenzuola ora inizio allenamento al sacco di Milano negativo ad un primo test di anche la moglie insegnante incinta in maternità hai un amico che ha fatto Sport con lui una donna asintomatica collega del paziente è positivo è ricoverata in solamente all’ospedale di Piacenza l’assessore Lombardogalleria in via prudenziale ha invitato le popolazioni dei comuni di Codogno Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo a rimanere in casa in base all’ obbligo di permanenza domiciliare scuole chiuse nella zona e anche se numero di contagio fuori dalla Cina rimane relativamente basso il capo della nsa il briefing quotidiano si dice preoccupato per i conteggi che non hanno un chiaro collegamento epidemiologico timori anche per lira dove ci sono 18 casi e 4 morti a one morto il testo medico contagiato domani una squadra di esperti Andrea nella città focolaio dell’epidemia in Corea del Sud confermati altri 48 casi totali sono 204 una donna che era a bordo della Diamond Princess è rientrata oggi Israele dal Giappone insieme ad altri 10 è risultata positiva al Virus 36 nuovi casi nel centro di Pechino e 512 contagiati in carcere nel sospetto in Brasile un bimbo di due anni Cambiamo argomento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andata al tempio maggiore di Roma per una visita privata la comunità ebraica iniziatol’Espresso riconoscenza della comunità Romana per il contributo caricato al nostro paese per storia cultura civiltà vita sociale delle istituzioni un contributo di altissimo livello e questa diversità la ricchezza del nostro paese le parole del capo dello Stato economia in chiusura gennaio il tasso di inflazione registra un aumento dello 0,5% come nel mese di dicembre lo rileva l’Istat diffondendo i dati definitivi ricordando che la stima preliminare di più 0,6% per il 2019 simile a una diminuzione rispetto al presidente hanno sia del fatturato dell’Industria meno 0,3% e sia di nuovi ordinativi meno 1,9 l’Istat rileva che per il fatturato si tratta del primo calo in termini anni dal 2015 è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa