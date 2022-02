Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 21 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale al termine di un’ennesima convulso aggiornata sul fronte ucraino il presidente francese Macron ha avuto un secondo colloquio con Putin chiuso con l’auspicio di una tregua di un Stati Uniti Russia mentre dagli giuro Novi allarmi per un invasione russa dell’Ucraina che secondo l’intelligenza sarebbero mai decisioni niente Tanto che vai pur dicendosi favorevole in linea di principio l’incontro con Putin precisa che ti farà solo invasione non ci sarà secondo il Ministro della Difesa ucraino invece non c’è pericolo di un attacco imminente notte di quiete nel donbass Trend ha chiamato segretaria direzione Lancia il terzo Polo del riformismo e della cultura di governo come alternativa al populismo dal sovranismo conferma e Noah Fratelli d’Italia Movimento 5 Stelle perché dicono no l’Europa i vaccini con loro non si governa Guarda anche a Forza Italia agli europei stail’obiettivo del 20% scuotendo l’idea del Campo Largo per le alleanze del PD avverte Renzi decidi se vuoi fare politico business alla vigilia di una settimana parlamentare difficile anche Berlusconi Glinda draghi Forza Italia e garantisce stabilità impulso al governo dice dopo una lunga telefonata con il premier il governo lavora la road map del dopo covid a 2 anni dal paziente Zero di Codogno il paese Ferretto grazie al servizio sanitario nazionale basta tagli commenta il ministro speranza dopo la fine dello stato di emergenza e resteranno ancora le mascherine al chiuso il Green pass si pensa alla quarta dose per tutti prima dell’estate da oggi Abruzzo Marche Piemonte Valle d’Aosta passano da arancione a giallo in Australia riapre i confini Regno Unito revoca ogni obbligo Positiva la regina ma con sintomi leggeri a tre giorni dallo scoppio incendio a bordo del traghetto della Grimaldi viaggio tra Igoumenitsa e Brindisi uno dei Dispersi un passeggero bielorusso di 21 anni è stato trovato e portato in salvo mentre 1autista di un TIR stato trovato carbonizzato i dispersi restano una decina mentre ministro Cingolani escluso per ora il pericolo di uno sversamento in mare di carburante il gruppo Grimaldi smentisci l’over booking tool occupato solo al 42% della sua capacità giunti a Brindisi a Corfù 48 sopra visto che tra loro 19 italiani Movida violenta la notte tra sabato e domenica mi lavo il cinque ragazzi sono stati feriti in una serie di accoglienza nella mente la fine che hanno coinvolto gruppi di giovani in tutti i tre i quindici Vent’anni sono stati soccorsi dal 118 dopo episodi tra le 2 e le 5 del mattino vicino alla zona Garibaldi delle aree più frequentate della città di notte un ventenne ricoverato in gravi condizioni non ci sarebbe alcun collegamento tra i vari episodi di violenza l’allarme del presidente della Lombardia Fontana servono più divise sul territorio Claudio 17 anni sono in ritardo Ho trovato morto in un college americano secondo la famiglia sarebbe stato tutto a posto Hai inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione dell’Istituto che stava frequentando a New Yorki parenti che ti dicono scioccati distrutti da quello che definiscono la morte insensata spiegano che in corso un’indagine completa e annunciano che intendono intraprendere azioni appropriate i genitori del giovane era di venerdì a New York per celebrare con il figlio il tuo diciottesimo compleanno Ma giunti a destinazione hanno appreso che era morto per un malore di cui cazzi Sono ancora troppo a incerta te lo sport Cafè Style Sassuolo a San Siro l’Inter fallisce il controsorpasso al Milan occasione sprecata dei nerazzurri senza brozovic e spenti dopo la Champions ma anche merito degli Emiliani che dominano lungo il passo nel primo tempo con lui due raspadori scamacca annullato nel finale un gol di deliri per fallo di mano di Narco nell’anticipo di colpo della Fiorentina che va da 1 a 0 l’Atalanta corsa almeno due verde maschile pienamente in lotta per la zona Cep si decide piace che dopo 11 minuti dalla ripresa Paris 11 per Venezia Genoa gol di Harry e Cougan Udinese Lazio in serata finisce 1 a 1 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa