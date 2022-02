Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente francese Macron ha un secondo colloquio con puntini che si chiude con lo spicchio di una tregua in vertice Stati Uniti Russia negli Stati Uniti Lanciano l’allarme per un invasione russa dell’Ucraina decisa imminente biden Infatti pur dicendosi favore vai all’incontro con Putin precisa che si farà solo se non ci sarà l’invasione Intanto il donbass sarebbe teatro di nuovi scontri con l’esercito ucraino secondo don l’auto proclamata Repubblica filorussa che denuncia la morte di Tiziana il ferimento grave di altri due e sono circa 61 Mila e civili in fuga dal donbass arrivato in Russia dopo l’evacuazione ordinata venerdì lei leather DJ & Dawn il lavoro sulle sanzioni hai finito quando sarà il momento chiamerò un consiglio dei ministri degli esteri europei presenterò le sanzioni avverte Joseph borrell la notizia giunta nella notte del Summit biden Putin sul Ucraina blocca la corsa del petrolio che fino a quel momento salivari oltre 2Giovanni $93 gli utili del Texas cambia ora 91 dollari al barile sullo stesso livello di venerdì mentre il Brent e arretra dello 02 93 e $3 il Parlamento è eletto dai cittadini per approvare leggi non è guerriglia parlamentare se modifiche è meglio Qualche provvedimento uscito dal Consiglio dei Ministri come superbonus aiutando imprese e famiglie il Parlamento fa il suo lavoro altrimenti aboliamo il Parlamento così leader della Lega Salvini commenta il caso degli emendamenti al milleproroghe sui quali governi andato sotto in commissione c’è rischio che la guerriglia parlamentare vado avanti no assolutamente chi occupa il tempo lavorando non ne ha per fare polemica Calenda clamato segretario di azione Lancia il terzo Polo del riformismo della cultura di governo come alternativa al bullismo al sovranismo conferma il nuovo a Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle perché dicono no l’Europa i vaccini non si governa Guarda anche a Forza Italia agli europei stai fissa l’obiettivo del 20% scuotendoli via del Campo Largo per le alleanze del PD avvertenze decidi se vuoi fare politico business alla vigilia di unaparlamentare difficile anche Berlusconi blinda draghi Forza Italia garantisce stabilità impulso al governo dice dopo una lunga telefonata con il premio il governo lavora alla Rosa Map del dopo covid a 2 anni dal paziente Zero di Codogno in paese a letto grazie al servizio sanitario nazionale bastata gli dice il ministro speranza dopo la fine dello stato di emergenza resteranno ancora le mascherine al chiuso il Green pass si pensa alla quarta dose per tutti dell’estate da oggi Abruzzo Marche e Piemonte Valle d’Aosta passano dall’arancione al giallo l’Austria riapre i confini e Regno Unito revoca ogni obbligo Positiva la regina ma con sintomi leggeri 16 misure cautelari per cui anche una destinata al sindaco di Sabaudia Ora i domiciliari e il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina nel procedimento che coinvolge anche amministratori e funzionari pubblici venditori si contestano a vario titolo i reati di corruzione peculato è falso ideologico in base a quanto si apprende le indagini hanno riguardato anche il concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Sabaudia in corso perquisizioni e sequestriClaudio mandi al diciassettenne salernitano morto in un college americano secondo la famiglia sarebbe stato sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione dell’Istituto che stava frequentando a New York i parenti che si dicono scioccata distrutti da quella che definiscono una morte insensata spiegano che in corso un’indagine completa annunciano che intendono intraprendere azioni appropriate i genitori erano Giunti venerdì a New York per celebrare con il figlio il suo diciottesimo compleanno arrivati hanno preso che era morto per un malore le tue carte sono ancora da accertare il Presidente della Repubblica Dominicana Luisa Abi nader dà il via ai lavori di costruzione del primo tratto di 54 km del muro in cemento armato in metallo che vuole innalzare Alla frontiera con Haiti il lungo il percorso sono previste 19 torri di controllo con 10 varchi di accesso per il fatto di amento decine di chilometri di sentieri per sorveglianza e manutenzione su entrambi i lati ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa