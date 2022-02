Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono volute due telefonate consecutive del presidente francese Emmanuel Macron Vladimir Putin per convincerlo a partecipare a un vertice con Joe biden il presidente russo e quello americano per ora hanno accettato il principio di Macron ha sottolineato che il vertice si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l’Ucraina lo hanno confermato l’elisione a casa bianca l’incontro sarebbe poi estesa a tutte le parti in causa e si concentrerà ebbe su sicurezza e strategica in Europa L’Australia è aperta oggi i suoi confini esterni a tutti i turisti vaccinati quasi due anni dopo aver imposto alcune delle restrizioni di viaggio più severe al mondo per combattere la diffusione del covid è finita ha detto ieri primo ministro australiano Scott Morrison una conferenza stampa fate le valigie ha detto i potenziali visitatori del continente insulare Aggiungendo al loro indirizzo Ricordati di portare con voi i vostri soldi poi che troveretedove spenderli Claudio mondiali 70 salernitano trovato morto in un college americano è stato sottoposto inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione dell’Istituto che stava frequentando a New York in un comunicato alla famiglia dei giovani che si dice scioccate distrutta da questa morte insensata la famiglia riferisce che in corso un’indagine completa e che intende prendere azioni appropriate la banca Svizzera Credit Suisse nella bufera secondo un’inchiesta condotta dall’ordine Eyes Crying Reaction reporting Project Consorzio di 47 media internazionali Che include testa tecnodue Mount Garden e Miami herald avrebbe gestito il 18.000 conti che fanno riferimento ad attività criminali violazioni dei diritti umani o soggetti sottoposti a sanzioni le informazioni hanno e fanno riferimento al conti depositi di importo complessivo superiore a 100 miliardi di dollari ospitati dall’istituto tra gli anni 40 del secolo scorso la fine degli anni 2010 sarà il vento protagonista di questa nuova ondata di maltempo sul nostro paese le raffiche di Burrascasaranno la Sardegna Valle d’Aosta Piemonte Lombardia con il passare delle ore lento o forte arriverà in Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria e Sicilia e ci siamo qui buon proseguimento di ascolto

