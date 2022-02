Ultime Notizie Roma del 21-02-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione covid arrivano i primi dati delle regioni che andranno a confluire nel bollettino di oggi del Ministero della Salute sui nuovi contagi morti e ricoveri in Puglia sono 1730 i nuovi positivi in Toscana ora 1316 in più rispetto a ieri dopo la discesa dei giorni scorsi in Italia è ferma 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti covid così come è ferma al 20% l’occupazione parte di area medica non critica il governo intanto lavora la mappa del dopo covid dopo la fine dello stato di emergenza resteranno ancora le mascherine al chiuso il greenpass sul fronte vaccini dal primo marzo si partirà con la quarta per le persone più fragili come annunciato dal Generale figliuolo fermo anche il turismo mentre Spagna Francia e Grecia fanno incetta di prenotazioni per il periodo di Pasqua grazie a poche chiare regole sugli ingressi dall’esterol’Italia è rimasta al palo il turismo Svolta a bernabò bocca presidente di federalberghi non è un monopolio Esiste la concorrenza la lentezza delle prenotazioni per metà aprile dovute a ritardi nelle aperture uno non è un negozio chi si riserva una camera lo fa con settimane o mesi di anticipo di aprire a poco a poco nuovi decreti ogni settimana genera solo incertezza per bocca se grande voglia di venire in Italia non obbligo di tampone per i bambini che hanno completato la Seconda dose da più di 6 mesi scolante ai turisti è una misura che esiste solo da noi se gli altri paesi aprono dobbiamo farlo anche noi in fretta spiega il presidente di federalberghi nel 2021 c’è stato l’attività 4116 imprese della ricettività dei servizi turistici dato peggiore degli ultimi 5 anni conclude bernabò bocca mento crisi Russia Ucraina Joe biden Vladimir Putin hanno concordato incontrarci in un vertice per discutere di sicurezza stabilità strategica in Europa e l’annuncio a sorpresa sugli sviluppi della crisi Ucraina rilasciato nella notte dalle 0 che segue ai confronti che il presidente francese Macroncon il presidente americano per due volte sia con il presidente russo con cui avuto verso l’una di notte l’ultima conversazione telefonica nel tentativo di trovare la di escalation la dichiarazione dell’eliseo aggiunge che il tramite può essere tenuto sulla condizione che la Russia non invade l’Ucraina Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invitato italiani ancora presenti in Ucraina ad abbandonare il paese cronaca chiusura corruzione concussione e turbativa d’asta per questa scusa voglio titoli Carabinieri del comando provinciale di Latina hanno eseguito 16 misure cautelari tra gli arrestati anche la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi accusata di 11 turbative d’asta è una corruzione In relazione ad alcuni appalti per i mondiali di canottaggio che si è tenuto nella città oltre alla sindaca Gervasi finita gli arresti domiciliari Telecom V risulta Anche l’ex direttore del Parco Nazionale del Circeo Sono in totale eventi legati nell’inchiesta della procura di Latina e coinvolge anche gli altri amministratori e funzionari pubblici e imprenditori in corso perquisizioni e sequestri da parte dei Carabinieri del nucleo investigativo di Latina è tutto per il momento di formazione e t’hoalla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa