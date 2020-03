Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritornati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo ieri d627 9 vittime in un giorno che porta il totale dei morti e Oltre 4000 il governo dato un’ulteriore stretta alle misure adottate in Italia per contenere i contagi da coronavirus da oggi chiusi tutti gli sport Sono vicino casa da soli niente spostamenti nelle seconde case tra venerdì e lunedì a Milano schierati 114 soldati per i controlli ma Fontane chiede di più a Roma controlli su tutte le auto in circolazione accesso vietato alle spiagge del Litorale pensioni pagate in anticipo per tre mesi a 850000 persone che non hanno l’accredito sul conto La Commissione Europea ha attivato la clausola di salvaguardia del patto di stabilità che consentirà ai governi di pompare denaro nel sistema finché serve l’annuncio della presidente fonderlaien che apra icron Abbonda sul tavolo anche la proposta del premier Conte sull’utilizzo del MessicoConsiglio Europeo Michael scrive a Mattarella la risposta del Vicario modello per molti non solo in Europa in Spagna oltre 1000 morti La Francia è solo all’inizio della crisi avverte Macron salgono a 184 le in Regno Unito e negli Stati Uniti è salito a 225 morti 17500 casi di contagio e le pedaggio dell’epidemia di coronavirus sono circa 75 milioni di americani in cui è stato ordinato di far caso dai governatori di alcuni stati compresi quello di New York la California positivo anche un membro dello staff del vice presidente penso e per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi generati sul fronte interno neanche abone i nuovi decessi sono stati sette tutti nel hubei tornano a salire invece il contagio in Corea del sud e 147 ieri il focus delle autorità sanitarie sui nuovi focolai come un call center se un ospedale di Down è stata chiaramente avvertita anche nel sud dell’Italia non scossa di terremoto di magnitudo 59 registrata nelle prime ore della notte nel nord ovestdiretta dovete l’ora non si hanno notizie di particolari danni a persone cose poco prima delle 23 di ieri la terra invece ha tremato con magnitudo 3.5 nel nord della provincia dell’Aquila La procura di Roma impugna la sentenza della Corte d’Assise sul caso Cucchi contesta le attenuanti generiche riconosciute ai Carabinieri di Bernardo D’Alessandro Mandolini condannati rispettivamente a 12 anni per omicidio preterintenzionale i primi due ea tre anni ha il terzo nel novembre 2009 il 33enne arrestato restituito senza vita ai familiari nessuna decisione è stata ancora presa sulla denominazione dell’europeo rinviata 2021 così l’uefa dopo aver errore twittato che il torneo continuerà a chiamarti euro 2020 troppo presto per dire quando si riprenderà giocare Aggiungi poi l’organo del calcio europeo La torcia olimpica è arrivata Intanto in Giappone è il si ottiene duro tutto 2020ae presidente ammette di esaminare diversi scenari ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa