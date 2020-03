Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Riva nuova stretta sui comportamenti da tenere per prevenire il coronavirus il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza restrittiva che prevede il divieto d’accesso al pubblico ai parchi alle Ville Aree gioco e ai giardini per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi casi di coronavirus generati sul fronte interno neanche Apuana il focolaio della pandemia nei dati aggiornati a venerdì la commissione sanitaria nazionale C solo 41 infezioni importati dall’esterno sono 14 casi a Pechino 9 Shanghai 7 nel guandong 4 nel fujian 201 nelle province di jungsun dong hee Chan FIFA 16 Qual è il numero dei vantaggi di ritorno è salito 269 i nuovi dicesti sono Setti tutte nel hubei Per un totale di 3255 è stata distintamente avvertitanel sud est dell’Italia la scossa di terremoto di magnitudo 5.9 registrata alle 0:49 ora locale 1:49 in Italia sulle coste nord ovest della Grecia segnalazione di persone che hanno avvertito il Sisma sono arrivate da diverse località della Puglia e della Calabria ancora coronavirus nuovo bilancio della protezione civile e 627 decessi in 24 ore bisognerà ancora attendere per vedere gli effetti degli interventi di contenimento il numero dei positivi e ieri ancora frutto della circolazione del virus precedente alla stretta e cambiamo argomento la procura di Roma ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d’Assise non vanno riconosciute attenuanti al Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo e soprattutto Roberto Mandolini lo riferisce l’aria Cucchi sorella di Stefano Cucchi in merito alla sentenza della Corte d’Assise di Roma che ha condannato i carabinieri di Bernardo D’Alessandro a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale e ha 3 anni e 8 mesi nonRoberto Mandolini per aver contribuito manomettere le relazioni di servizio per proteggere i suoi sottoposti la sentenza della Corte d’Assise di Roma è arrivata nel novembre 2019 dopo 10 anni Da quel ottobre 2009 quando il 30enne arrestato a Roma per droga e pure istituito senza vita i suoi familiari una settimana dopo ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa