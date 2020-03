Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco in studio dopo il record di ieri di 627 9:20 giorno con un totale di oltre 4mila morti scatta l’ulteriore stretta le misure in Italia per contenere i contagi da coronavirus chiusi tutti pari attività motoria solo vicino casa da soli niente spostamenti nelle seconde case tra venerdì e lunedì mi danno schiera 114 soldati per i controlli ma il governatore Fontana ne chiede di più stamani già all’alba code di persone in attesa davanti ai supermercati a Roma controlli sulle auto in circolazione accesso vietato alle spiagge del Litorale partita ieri da Martina è arrivata a Savona la Costa Luminosa i casi di contagio da coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 275 mila unità mentre il numero dei decessi sfiora quota 11.400 lo riporto all’ultimo bollettino diffuso dalla John Hopkins Universityil numero delle persone guarite 88250 6 unità in particolare i contagi sono 270 5434 e i morti 11399 per il giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi casi generati sul fronte interno neanche Apuane il focolaio della pandemia mh41 infezioni importate dall’esterno la crisi senza precedenti in scatola si supera solamente assieme serve uno spirito veramente europeo di solidarietà umana e pratica scrive così il presidente della repubblica federale tedesca frank-walter steinmeier in una lettera al capo dello Stato Sergio liquida notizie Corriere della Sera in cui esprime la vicinanza tedesca al popolo italiano con un pensiero gli ammalati alle vittime allettante eccezionali persone che in questi momenti prestano il loro aiuto facendo l’impossibile per salvare vite e nella mente in streaming da casa Santa Marta Papa Francesco ricorda le difficoltà delle famiglie che non possono uscire da casa forse l’unico Orizzonte che hanno il balcone spiega e prega perché la famiglia con i bambini ragazzisappia vincere le angosce di questo tempo trovando il modo di comunicare costruire rapporti di amore vorrei ricordare che famiglie che non possono uscire da casa forse l’unico che hanno il balcone lì dentro la famiglia con bambini ragazzi e genitori perché sappiano trovare il modo di comunicarsi bene di costruire rapporti di Amore nella famiglia e sappiano vincere gli angosce di questo tempo insieme in famiglia chiediamo per la pace delle famiglie oggi per la creatività signori ci segni a capire questo atteggiamento per incominciare la preghiera quando preghiera Incominciamo con le nostre giustificazioni con le sicurezze non sarà preghiera sarà parlare con lo specchio Invece quando cominciamo la preghiera con la vera realtà sono peccatori sono peccatrice e un buonavanti per lasciarsi guardare la signora scuola didattica distanza il Ministero dice come farla serve un richiamo più forte dice il sindacato ANIEF per il primato del docente sulle decisioni da assumere sentiamo il presidente del sindacato Marcello Pacifico che una prima diciamo su questo argomento sulla didattica distanza poi concordiamo sul fatto che comunque certo il dirigente debba dare conto e ragione al ministro dell’istruzione su quello che sta avvenendo nella sua scuola però senza neanche di nuovo con un fare una nuova incombenza burocratica sul personale abbiamo già dato regolamenti e leggi che disciplinano tutte le attività distanza deve ricadere soprattutto sul primato delle scelte del collegio docenti e quindi importante coinvolgere il collegiodipartimenti anche in futuro se si pensa che comunque si dovrebbero una valutazione a stento di questa di questo insegnamento fatto a distanza per cui la didattica nessuno insegna valutazione dei processi valutazione del raggiungimento degli obiettivi quindi è molto importante coinvolgere e capire se dirigenti scolastici hanno adottato questi sistemi per coinvolgere il collegio docenti sulle nuove scelte valutati e soprattutto con un progetto condiviso per arrivare ad adottare Decreti di mutazione proprio per l’attività viene svolta senza per questo ricadere i nuovi compensi incombenze soltanto burocratiche e quindi allontanandoci dallo spirito di collaborazione che costano mento devono solo portare un ringraziamento da parte nostra e di tutti i cittadini a persone docenti e personale ATA

