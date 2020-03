Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovato lo ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio dopo il record di ieri di 627 nuove vittime in un giorno con un totale di oltre 4mila morti scatta all’ulteriore stretta le misure in Italia per contenere i contagi da Corona più di tutti i parchi attività motoria solo vicino casa e da soli niente spostamenti nelle seconde case tra venerdì e lunedì Milano schiera 114 soldati per i controlli al governatore Fontana ne chiede di più questa mattina già all’alba lunghe code di persone in attesa davanti al supermercati a Roma al controlli sulle auto in circolazione e accesso vietato alle spiagge del Litorale i casi di contagio da coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 275 mila unità mentre il numero dei decessi sfiora quota 11400 riporta l’ultimo Ballinno diffuso dalla University che vede il numero delle persone guarite a 88256 unità per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi casi generati sul fronte interno neanche avn il focolaio della pandemia ma41 infezioni importate dall’esterno la crisi senza precedenti innescata dal coronavirus si supera solamente assieme Sarebbe uno spirito veramente europeo di solidarietà umana che pratica scrive così il presidente della repubblica federale tedesca frank-walter steinmeier in una lettera al capo dello Stato Sergio Mattarella di cui dà notizie dal Corriere della Sera in cui esprime la vicinanza tedesca al popolo italiano con un pensiero agli ammalati e alle vittime è allettante eccezionali persone che in questi momenti prestano loro aiuto facendo l’impossibile per salvare vite umane Cambiamo argomento cominciano questa mattina dopo una riunione tecnica operativa le operazioni di movimentazione della campata del nuovo viadotto di Genova un’imponente struttura100 metri e 1800 tonnellate che scavalcherà la ferrovia e porterà il tracciato a oltre 750 metri sui 1064 previsti Nella Manovra di posizionamento ruote 90 ° prima di avanzare grazie a grandi carrelli una volta vicino alla ferrovia è a traffico ferroviario interrotto dovrà essere sollevata per superare la strada ferrata è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa