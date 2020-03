Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio coronavirus i casi di contagio nel mondo hanno superato la soglia delle 275 mila unità il numero dei decessi sfiora quota 10400 questo L’ultimo bollettino diffuso dalla John Hopkins University le persone guarite sono oltre 88 mila per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto generati sul fronte interno neanche avn il focolaio della pandemia ma41 infezioni sono stati importati dall’esterno in Italia dopo il record di ieri di 626 nuove vittime in un giorno con un totale di oltre 4mila morti scatta l’ulteriore stretta le misure per contenere i contagi chiusi tutti i parchi attività motoria solo vicino casa è da soloniente spostamenti nelle seconde case tra venerdì e lunedì Milano schiera 114 soldati per i controlli ma il governatore fontana e chiede di più questa mattina all’alba code di persone davanti ai supermercati a Roma controlli sulle auto in circolazione accesso vietato alle spiagge del Litorale il Presidente della Repubblica tedesca Frank Walter steinmeier ha scritto una lettera al capo dello Stato Sergio Mattarella sottolineando la crisi senza precedenti innescata dal coronavirus si supera solamente insieme serve uno spirito veramente di solidarietà umana e pratica queste le parole del capo dello Stato tedesco a sospensione del patto di stabilità per gestire meglio questa crisi l’Italia potrà mettere nell’economia tanto denaro quanto serve i fondi strutturali inutilizzati potranno essere usati in tutti i settori prioritari la spiega il corriere la presidente della commissione europea Ursula von der leyen dopo che ieri a Braattivato la clausola di salvaguardia la presidente ribadisce nessuno Stato membro può fronteggiare La minaccia da solo e ogni strumento utile sarà messo sul tavolo si valuta anche la funzione coronavirus Bond Italia un esempio meraviglioso per l’Europa per come affrontare questa crisi ha detto Ursula von der leyen Cambiando argomento lutto nel mondo della musica country l’icona Kenny Rogers e si è spenta nella notte all’età di 81 anni lo ha annunciato la sua famiglia secondo quanto riportano i media americani Rogers che viveva nello Stato della Georgia ed è tutto per cause naturali nella sua abitazione è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa