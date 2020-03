Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla Gabriella Luigi in studio oltre 275.000 contagi in tutto nel mondo 11.400 i decessi oltre 88 mila le persone guarite questo il bilancio globale diffuso dalla John Hopkins University della pandemia di coronavirus in Cina non ci sono stati nuovi casi generati dal fronte interno per il terzo giorno consecutivo neanche avn focolaio della pandemia il capo dello Stato tedesco frank-walter Semmai era scritto alla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolineando che la crisi generata dal coronavirus di sopra solamente insieme serve uno spirito veramente europeo di solidarietà umana e pratica queste le parole del Presidente della Repubblica tedescacronico sospensione del patto di stabilità per gestire meglio questa crisi l’Italia così potrà mettere nell’economia tanto denaro quanto serve i fondi strutturali inutilizzati potranno essere in tutti i settori prioritari l’ho detto la presidente della commissione europea Ursula von der leyen dopo che ieri a Bruxelles è attivato la clausola di salvaguardia la presidente ribadisce nessuno Stato membro fronteggiare La minaccia da solo e ogni strumento utile sarà messo sul tavolo si valuta Anche l’opzione coronavirus Bond Italia Comunque è un esempio meraviglioso per l’Europa per affrontare questa crisi ha detto Ursula von der leyen New York chiude per virus tutti i laboratori a casa ad eccezione dei servizi essenziali il sindaco della Grande Mela lancia l’allarme dotazioni mediche in due o tre settimane New York avrà esaurito molto del suo equipaggiamento fa sapere servono 3 milioni di mascherina n95 50 milioni dichirurgiche 11000 respiratori 25 milioni di camici medici ed altrettanti guanti Anche la California da un il presidente Donald Trump esclude per ora chiusura su scala Nazionale Non è necessario la situazione non è comunque la stessa nella mensa in streaming da casa Santa Marta al papà ricorda le difficoltà delle famiglie che non possono uscire di casa forse l’unico Orizzonte che anno è il balcone spiega e prega perché la famiglia con i bambini e ragazzi genitori sappia vincere le angosce di questo tempo te lo mando il modo di comunicare costruire rapporti di amore a Genova invece questa mattina i lavori di movimentazione della campata del nuovo viadotto di Genova sul Polcevera imponente struttura da 100 metri e 1800 tonnellate che scavalcherà la ferrovia e porterà il tracciato a oltre 750 metri sui 1064 previstiNella Manovra di posizionamento ruoterà di 90° prima di avanzare grazie a grandi carrelli una volta vicino alla ferrovia ea traffico per ovviare interrotto dovrà essere sulle per superare la strada ferrata è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa