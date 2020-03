Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio sono scattate le nuove restrizioni dopo il record di ieri di 627 nuove vittime in un giorno in attesa dei dati aggiornati di questa sera alle ore 18 come sempre dal capo della protezione civile Borrelli quest’oggi Chiudi tutti i parchi attività motoria solo vicino casa e da soli niente spostamenti nelle seconde case dal venerdì al lunedì a Roma i controlli anti gita con posti di controllo in particolare sulle grandi direttrice nel quadrante Sud sulle arterie che portano al mare Dove le spiagge sono off-limits Milano schiera 114 soldati da questa mattina lunghe code di persone in fila davanti ai supermercati a Bergamo anche oggi una settantina di feretri sono stati caricati su camion militari per la cremazione in altre zone o regioniiniziano i camici idrorepellenti per medici e infermieri del reparto kovid dell’ospedale Parini di Aosta e in assenza di alternative gli operatori sanitari stanno utilizzando anche il Sacchi di plastica per l’immondizia C’è questa una delle emergenze su quel USL della Valle d’Aosta della protezione civile regionale stanno lavorando in queste ore nell’ambito di un più generale problema di approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale se qualcuno è disponibile a costruirli da qualche parte noi siamo interessati a prenderli spiega il direttore generale dell’ASL via Eugenio Nebbiolo una sospensione del patto di stabilità l’Italia potrà mettere economia tanto denaro quanto serve per far fronte alla crisi coronavirus i fondi strutturali inutilizzati potranno essere usati in tutti i settori prioritari lo ha detto al corriere la presidente della commissione europea Ursula von der leyen andiamo in Libia Tripoli dove tre razzi sparati dalle Milizie del generale Khalifa haftar hanno colpito il centro storico della cittàil ferimento di una donna di una bambina preferisce in Un Tweet il sito libyaobserver 7 Case sono state danneggiate nelle centro di Tripoli ai difficili da Mendel epoca romana e ottomana sarebbe la prima volta che viene colpito durante L’attacco di aptar nella capitale Libica è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa