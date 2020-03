Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio una stretta sullo sport e giochi all’aperto la chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici il divieto di raggiungere le seconde case nel weekend questa la nuova stretta del governo per contenere contagio da coronavirus dopo il record di ieri di 627 nuove vittime in un giorno con un totale di Oltre 4000 decessi a Roma controlli anti gita fuori porta con i litorali mentre la sindaca Virginia raggi chiede alla regione di ripristinare i consueti orari dei Market per evitare assembramenti all’esterno un problema che registra anche Milano dove fin dall’alba si sono visti lunghe code davanti ai supermercati i contatti nel mondo hanno superato la soglia delle 275 mila unità il numero dei decessi sfiora quota 11400 lo riporta l’ultimo Ballinno della giornata Hopkins University le persone guarite sono oltre 88 Mila e mentre per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi casi generati sul fronte interno l’Africa subsahariana registra una prima vittima anche in Congo mentre in Burkina Faso dove i casi salgono a 64 i morti sono tre risultano conteggiati anche quattro ministri sale l’allarme in Spagna con quasi 25 mila casi e 1326 morti 324 in più di ieri allarme d’Aosta personale medico senza dispositivi di protezione individuale in assenza di alternative gli operatori sanitari stanno utilizzando anche sacchi di plastica per l’immondizia da Bergamo invece nuovo trasferimento di bare con camion militari effettuare le cremazioni in altre zone o regioni d’Italia i sindaci della provincia bergamasca avvertono il numero delle vittime è più alto di quello ufficiale per molti non c’è stato tempo hopossibilità di fare il tampone Intanto con la sospensione del patto di stabilità l’Italia potrà mettere nell’economia tutto il denaro necessario per far fronte alla crisi coronavirus i fondi strutturali inutilizzati potranno essere usati in tutti i settori primari lo ha spiegato al Corriere della Sera la presidente della commissione europea Ursula von der leyen è morto all’ospedale di Senigallia in provincia di Ancona Gianni Mura giornalista e scrittore storica firma di Repubblica aveva 74 anni è deceduto per un improvviso arresto cardiaco era nato a Milano nel 45 ha scritto pagine memorabili sullo sport l’Italia degli ultimi decenni dal calcio al ciclismo è stato tra i più grandi raccontatori del Tour de France è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa