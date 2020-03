Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in apertura indicazioni per lo sport e giochi all’aperto chiusura di parchi e giardini pubblici divieto di raggiungere le seconde case nel weekend è questa la nuova Mini stretta del governo per contenere il viaggio dopo il record di ieri di 627 9 vittime in un giorno Oltre 4000 morti in tutto ma dal primario degli Spedali Civili di Brescia a Catania Arriva un nuovo appello alle istituzioni terapia intensiva e della loro non hanno più posti oppure chiudere tutto non si può continuare a far circolare le persone e sale a 24926 il bilancio dei casi di coronavirus in Spagna 4943 in più di ieri e 1326 morti 324 in più Secondo il Ministero della Salute ci sono 1612 pazienti in terapia intensiva 471 in più rispetto a ieri risultati 2120pazienti hanno già recuperato 540 in più i contatti nel mondo hanno superato la soglia delle 275 mila unità il numero dei decessi sfiora quota 11400 secondo L’ultimo bollettino della John Hopkins University le persone guarite sono oltre 88 mila per il terzo giorno di fila la cena non ha avuto nuovi casi interni ma 41 dall’estero andiamo negli Stati Uniti le agenzie di intelligence americana e non ripetuti allarmi con rapporti classificati in gennaio e febbraio tutto dicono mondiale posto dal coronavirus mentre Trump e anche molti parlamentari nonostante le informazioni ricevute minimizzano La minaccia non prendevano le avrebbero potuto rallentare la diffusione del virus scrive Washington Post citando dirigenti statunitensi a conoscenza dei rapporti degli 007 Cambiamo argomento o la tecnologia e la ricerca contro il virus capiva innova per l’Italia un progetto dei ministri per l’innovazione tecnologica Pisano dello sviluppo Patronelli della ricerca Manfredi con Invitalia per aziende università e in Ticinoricerca che possono fornire un contributo che l’ambito dei dispositivi per la prevenzione la Diagnostica e il monitoraggio per contenimento e contratto di diffondersi coronavirus è tutto grazie per averci seguito le news torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa