Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questo sabato 21 marzo economia in apertura la sospensione del patto di stabilità europeo apre per il governo nuovi scenari nello stanziare risorse più adeguate a Proteggere le imprese dai danni del coronavirus su Facebook la viceministro economia castelli del MoVimento 5 Stelle che annuncia nel prossimo decreto del governo un ristoro per le imprese sulla base dei fatturati una misura cioè che andrà molto al di là dei 25 miliardi stanziati con il decreto di marzo Castelli definisce il Fiscal Compact una regola assurda cappio al collo per tutti noi aggiunge che ora sarà possibile sostenere di nuovo salita famiglie e imprese che limitazioni per lo sport e giochi all’aperto chiusura di parcheggio giardini pubblici divieto di raggiungere le seconde case nel weekend perfetto la nuova Mini stretta del governo per contenere il contagio da coronavirus dopo il record di ieri di 627 nuovein un giorno oltre 4mila morti in tutto ma dalla primario degli Spedali Civili di Brescia Catania Arriva un nuovo appello alle istituzioni e terapie Intensive Della Lombardia non hanno più posti Occorre chiudere tutto non si può continuare a circolare su Autostrade per l’Italia ha firmato l’accordo con i sindacati per gli ammortizzatori sociali dopo il calo di traffico dovuto al coronavirus la cassa integrazione ordinaria 9 settimane da lunedì 23 marzo a domenica 24 Maggio sarà inviata a tutti i circa 4700 dipendenti riguarderà oltre 1500 persone a rotazione per la settimana dal 9 al 15 marzo il calo del traffico sulla rete di Autostrade per l’Italia è arrivato a quota 56,3% con punte giornaliere di oltre 84% ultima notizia in chiusura lutto nel mondo del giornalismo è morto Gianni Mura storica firma di Repubblica 74 anni si è spento questa mattina all’ospedale di Senigallia provincia di Ancona per un attacco cardiaco improvviso era nato a Milano nel 45 ha scritto pagine memorabili sullo sport e l’Italia degli ultimi decenni dal calcio al ciclismo al nuoto è stato tra i più grandiTek Money del Tour de France è tutto grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa