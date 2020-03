Ultime Notizie Roma del 21-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sale l’allarme coronavirus nel mondo in Spagna sono più di 25.000 in casi i sondaggi nel mondo hanno superato la soglia delle 280 mila unità numero di ricerca ispira quota 11600 le persone guarite sono oltre 90 mila per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi casi interni ma41 dall’estero abbiamo degli Stati Uniti le agenzie di intelligence americani lanciarono ripetuti allarmi con rapporti classificati in gennaio e febbraio sul pericolo mondiale posto dal coronavirus mentre Trump e anche molti parlamentari nonostante le informazioni ricevute minimizzano la minacce non prendevano lezioni che avrebbero potuto rallentare la diffusione del virus scrive il Washington Post citando dirigenti statunitensi a conoscenza dei rapporti degli 007la tecnologia e la ricerca contro il coronavirus apriva innova per l’Italia un progetto dei ministri per l’innovazione tecnologica Pisano dello sviluppo Patronelli della ricerca Manfredi Invitalia per aziende università e centri di ricerca che possono fornire un contributo nell’ambito di dispositivi per la prevenzione la Diagnostica e il monitoraggio per contenimento il contratto di diffondersi del coronavirus ultime notizie in chiusura lutto nel mondo della musica Kenny Rogers è morto La scorsa notte a 81 anni nella sua casa di strani Springsteen a Giorgia è stato insieme alla sua amica e collega di una vita ad ogni partono uno dei primi grandi nomi del country ascoltare i confini di genere a proporre quel tipo di Crosstourer cui oggi rappresenta una delle feste più importanti del mercato musicale americano nella sua carriera 160 milioni di copie vendute tutte bianche validatore è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

