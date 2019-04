Ultime Notizie Roma del 21-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e buona Pasqua in politica nel governo si cerca un chiarimento tra Movimento 5 Stelle e lega e a chiederlo è il vice premier Di Maio a Salvini per le prossime ore mentre il governo si prepara il suo giorno più lungo quello di martedì quando hai cinque stelle chiederanno nel decreto crescita la norma salva Roma i ministri della Lega minacciano il No dal Movimento 5 Stelle anche l’annuncio di voler accelerare la proposta di legge sul conflitto di interessi dopo gli sviluppi dell’inchiesta su Siri Intanto il PD presenta una mozione di sfiducia al governo perché risponda in Parlamento sul caso del sottosegretario leghista finito nell’inchiesta su corruzione per una norma che doveva essere inserita nel documento diFinanza del 2018 Intanto sono circa 14 milioni di Italiani in viaggio per queste feste per i due ponti con il 25 aprile Primo Maggio oggi sulle autostrade stop alla circolazione dei mezzi pesanti dalle 9:00 alle 22:00 il 65% degli italiani resterà però a casa si spenderanno oltre un miliardo di euro a tavola stamattina Papa Francesco celebra la messa di Pasqua in piazza San Pietro poi Ti partirà la benedizione Urbi et Orbi diverse esplosioni hanno colpito questa mattina chiedo hotel della capitale Colombo e di altre città dello Sri Lanka al momento si parla di almeno 50 feriti il numero dei morti non è ancora chiaro tra le vittime ci sarebbero anche i turisti stranieri nel paese dell’Asia meridionale è la minoranza Cristiana è circa il 7% della popolazione in Francia invece scontri a Parigi tra Castelloil ventitreesimo sabato della protesta dei gilet gialli ieri i cassonetti bruciati auto danneggiate oggetti lanciati contro le genti che non risposto con lacrimogeni e liquido colorante per identificare le aggressori le proteste anche contro la colletta miliardaria per Notre Dame definita una truffa dai manifestanti quasi 250 i Fermi lo sport calcio Serie A La Juventus ha battuto 21 la Fiorentina allo Stadium e con 5 giornate d’anticipo ha conquistato lo scudetto numero 35 l’ottavo di fila gol di Alex Sandro e autorete di Pezzella per la rimonta sul vantaggio di milenkovich e finisce invece una uno tra Inter e Roma Paris che lascia aperta la corsa Champions League as lui ha risposto perisic 30 tra Bologna e Sampdoria Cagliari Frosinone 10 Empoli spalle 2 a 4 il Torino ha battuto il10 il Chievo ha vinto in trasferta 2 a 1 contro la Lazio Udinese Sassuolo 1 a 1 domani il posticipo napoli-atalanta è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa