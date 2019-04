Ultime Notizie Roma del 21-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio giorno di sangue in Sri Lanka la mattina di Pasqua a tre chiese 3 hotel tra la capitale Colombo e un’altra città del paese Sono state colpite da esplosioni sono almeno 156 le vittime ma il bilancio è provvisorio si parla di oltre 500 feriti tra le vittime anche 35 stranieri ci sono cittadini americani e britannici e olandesi lo riporta il quotidiano degli Emirati che lei Times che cita una fonte ospedaliera al lavoro l’unità di crisi della Farnesina perché tu hai verifica sugli attacchi in Sri Lanka sulla presenza o meno di cittadini italiani nel giorno di Pasqua alla celebrazione della messa di Papa Francesco in Piazza San Pietrosuperare le paure le chiusure Questo è il passaggio che con l’aiuto di Dio dobbiamo fare in questa Pasqua carriera e denaro allontanano dalla luce vera della vita vera che dice il pontefice che ha parlato della psicologia del sepolcro della paura che tutto finisca con la morte e che ci fai a essere portatori di malsano scoraggiamento ma anche che con la resurrezione Cristo indica la speranza non seppellire la speranza è l’appello del pontefice nelle vacanze di Pasqua 14 milioni di Italiani in viaggio grazie anche ai numerosi Ponti con il 25 aprile con il primo maggio sulle autostrade circolazione vietata per i mezzi pesanti fino alle ore 22:00 il 65% degli italiani trascorrere la Pasqua casa dove per il pranzo è la Pasquetta si sono spesi oltre un miliardo di euro lo sport in chiusura nel tennis Fognini Cerca l’impresa battere la Juveacquistare il master di Montecarlo Dopo la grande semifinale di ieri con la quale ha battuto Rafael Nadal per 6462 lajovic ha eliminato a sorpresa Russo da 1000 m vedete nel calcio ieri lo scudetto della Juventus scudetto numero 35 l’ottavo di fila grazie al 2 a 1 in casa contro la Fiorentina domani il posticipo Napoli Atalanta è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa