Ultime Notizie Roma del 21-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la reazione del generale haftar ha compiuto Raider su Tripoli e dintorni causando panico tra gli abitanti di un portale Aggiungendo che non risultano vittima ieri le forze fedeli al governo di accordo Nazionale hanno la controffensiva a sud-est di Tripoli a cercando le forze dell’uomo forte della Cirenaica nelle aree ad una trentina di chilometri ha detto di Tripoli è a circa 25 km a sud ovest della capitale più hanno dichiarato nel 2100 gli sfollati a Tripoli e dintorni per lui ms227 morti e 1128 feriti dall’inizio delle ostilità politiche un chiarimento tra Movimento 5 Stelle e lega è Di Maio chiedere a Matteo Salvini per le prossime ore mentre il governo si prepara il suo giorno più lungo martedì quando i cinque tele vanno nel decreto crescita a norma salva Roma dai ministri della Lega minaccia nel nome del MoVimento 5 Stelle anche ladi voler accelerare la proposta di legge sul conflitto di interessi dopo gli sviluppi dell’inchiesta sul Siri Toninelli afferma C’è un’ombra su di lui deve lasciare Intanto il PD presenta una mozione di sfiducia al governo la cronaca dalle 4:00 di stanotte le chiami e stanno distruggendo il capannone della Val carte bisogno la principale azienda di rifiuti della Valcamonica al lavoro oltre i 10 squadre di vigili del fuoco attività di spegnimento proseguirà per tutta la giornata sulle cause non esclude il Dolo è la zona si avverte odore di plastica bruciata tanto che il sindaco di Rogno Dario quello si emette un’ordinanza nella quale ti invitano i cittadini e chiude le porte finestre dell’abitazione delle attività commerciali al fine di venire un possibile passaggio di inquinanti con la cronaca in chiusura omicidio nella notte in via D’Acquisto Genova nel quartiere Popolare di Molazzana un uomo di 51 anni ha ucciso il padre di 91 e poi ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone anziana è morto in ospedale mentre il figlio è ricoverato per le ferite provocate dalla caduta dal terzo piano la roba usata sarebbe un macello fare che l’omicida su Fritz Da tempo di depressione e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prof

