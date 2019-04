Ultime Notizie Roma del 21-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno esteri in primo piano sono almeno 207 morti feriti più di 450 se ne contavano 500 e questo è uno dei bilanci ancora provvisori delle 8:00 esplosione in senso che hanno colpito nel giorno di Pasqua francese 4 alberghi dello Sri Lanka alle vittime Ci sono 35 stranieri tra cui i cittadini americani britannici olandesi un cittadino cinese un portoghese Unità di Crisi della Farnesina verificando la presenza di italiani di governo del paese asiatico imporre il coprifuoco dalle 18:00 di oggi alle 6:00 di domani mattina il Ministro della Difesa di Chiara identificati i responsabili degli attentati all’estate 7:00 per i tuoi hotel colpiti solo lo shangri-la Vikings Amon grande il quarto è un piccolo hotel in un sobborgo della capitale e colpite anche tre chiese l’ottava esplosione nel suo BorgoMattarella condanna il gesto vile intentato Contea ferma sono preoccupato per la nuova deriva di odio torniamo in Italia Ti invito ad essere costruttori di ponti non di muri è stato oggi da papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi dopo la messa di Pasqua in San Pietro vergognosi ed è leader delle Nazioni di adoperarsi per porre fine alla corsa agli armamenti alla preoccupante diffusione della specie nei paesi economicamente più avanzati tu gli attentati nello Sri Lanka esprime dolore per una violenza così crudele e lancia un appello affinché cessino le guerre in Siria e libia. la notizia anche per respinto la richiesta di archiviazione delle indagini da parte della procura di Roma nei confronti della sindaca Virginia raggi più risulta indagata per abuso d’ufficio dopo un esposto presentato Nel giugno scorso dal architetto e urbanista Francesco San Vito ex Movimento 5 stelle sotto accusa la procedura con la quale il comune avrebbe deciso di dare visibilità al progetto del nuovo stadio della Roma la sindaca estranea ai fatti e in l’iter per l’approvazionelo stadio fu all’epoca rimandate dopo l’arresto di parnasi sospeso ribattono legali della raggi è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa