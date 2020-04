Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio scala per la prima volta in Italia il numero di positivi al coronavirus sono 100 8237 20 meno in un giorno Braccio di Ferro sulle riaperture governo vuole un avvio differenziato mentre i governatori del nord premono per un’unica data Guai a dividersi avverse speranza il trasporto pubblico è uno dei nodi della classe 2 oggi audizione della lamorgese in commissione affari costituzionali sulle iniziative per l’emergenza l’ape che dovrà tracciare i soggetti positivi fa discutere la politica informativa di Conte oggi in Senato e poi alla camera col premier che prepara la partita con il calcio europei sul pacchetto di aiuti e poi Mira l’Italia ormai la tregua con lega e Fratelli d’Italia in aula potrebbe concretizzarsi anche il dissenso del MoVimento 5 Stelle l’Europa si può salvare tre mostra più coraggio ha detto ieri con te in vigilanza Rai oggi audizione del presidenteattaccato dalla maggioranza Dopo le parole del premier in TV contro Salvini e meloni gli Stati Uniti hanno registrato altri 1433 Buongiorno legate al coronavirus Per un totale di oltre 42 Trump sospendere all’immigrazione dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro paese vicepresidente alcuni stati del sud cominciano però a riaprire attività non essenziali e Trump di Loda parlando di rinascita dell’America Latina risponde Intanto il presidente americano il nemico è il virus Non noi dopo aver girato per la prima volta nella storia o negativo toccando $36 il prezzo del barile di petrolio torno a sopra lo zero stamani veniva commercializzato in Asia a circa €0,60 gli Stati Uniti stanno aggiungendo altri 75 milioni di barili alle proprie riserve strategiche annunciato Trump apertura in calo per le borse asiatiche Tokyo a meno 1,02 % gli Stati Uniti stanno monitorando informazioni di intelligencepuoi Kim jong-un sarebbe un grave pericolo di vita dopo un intervento chirurgico il leader nordcoreano è stata sempre alle celebrazioni per il compleanno del nonno lo scorso XV Aprile oggi festeggio diamo invece la regina Elisabetta ne compie 94 confermato amministratore delegato dell’Enel e Crisostomo in arrivo come presidente De Scalzi Ade amministratore delegato dell’Eni e Calvosa la Presidenza del Fante amministratore delegato e Maria Bianca farina Presidente alle poste profumo amministratore delegato e Luciano che la presidenza di Leonardo queste le indicazioni del tesoro in vista delle assemblee delle società partecipate lo sport non so per certo nella ripresa del campionato neve gli allenamenti il 4 maggio Spadafora girato così ieri il mondo del calcio alla vigilia della riunione oggi dei ministri dello Sport europei i calciatori italiani vogliono tornare al più presto in campo con ampie garanzie di sicurezza l’essenza PrivilegePompi sui controlli medici a firma Life oggi l’assemblea della lega di serie A e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa