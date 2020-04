romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per la prima volta in Italia il numero di positivi al coronavirus sono 100 8237 20 meno in un giorno Braccio di Ferro sulle riaperture governo vuole un avvio differenziato mentre governato del nord premono per un’unica data Guai a dividersi avverte speranza il trasporto pubblico è uno dei nodi della fase 2 oggi addizione della lamorgese in commissione affari costituzionali sulle iniziative per l’emergenza la app per tracciare i soggetti positivi fa discutere la politica informativa di Conte oggi in Senato e poi alla camera col premier che prepara la partita con i falchi lo fai sul pacchetto di aiuti e quindi era l’Italia saltato ormai la Tribal con le capitali d’Italia in aula potrebbe concretizzarsi anche il dissenso del MoVimento 5 Stelle Europa si può salvare se mostra più coraggio ha detto ieri con te in vigilanza Rai oggi addizione del presidentedalla maggioranza Dopo le parole del premier in TV contro Salvini e meloni gli Stati Uniti hanno registrato altri 1433 decessi in un giorno legate al coronavirus Per un totale di oltre 42.000 sospendere all’immigrazione dobbiamo proteggere i posti di lavoro nel nostro paese vicepresidente alcuni stati del sud cominciano però riaprire attività non essenziali e tranquilli Loda parlando Rinascita dell’America Milan attacca però il presidente americano ha fallito nel rispondere alla pandemia gli Stati Uniti stanno monitorando informazioni di intelligence e secondo cui chi mi sarebbe in grave pericolo dopo un intervento chirurgico il leader nordcoreano avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile II media specializzati Sud Corea Seul fa sapere di non avere Tuttavia rilevato segnali insoliti da Pyongyang dopo aver girato per la prima volta nella storia negativo toccando meno $37 il prezzo del barile di petrolio torna sopra lo zero stamani veniva commercializzato in Asia circa€0,80 gli Stati Uniti stanno aggiungendo altri 75 milioni di barili alle proprie riserve strategiche annunciato Trump apertura in calo per le borse asiatiche Tokyo e almeno 10 2% Trace confermato amministratore delegato dell’Enel Crisostomo in arrivo come presidente De Scalzi amministratore delegato dell’Eni Calvosa la Presidenza del Fante amministratore delegato e Maria Bianca farina Presidente alle poste profumo amministratore delegato Luciano pasta alla presidenza di Leonardo Questa è l’indicazione del tesoro in vista delle assemblee delle società partecipate per lo sport non so per certo nella ripresa del campionato degli allenamenti 4 maggio Spadafora gelato Così ieri non l’ho del calcio alla vigilia della riunione oggi dei ministri dello Sport europei di calciatori italiani vogliono tornare al più presto in campo con ampie garanzie di sicurezza e senza Leggio sconti sui controlli medici afferma like oggi l’assemblea della lega di serie A e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa