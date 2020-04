Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Quindi Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte altre 1433 persone a causa del coronavirus secondo gli ultimi dati della John Hopkins University decessi complessivamente da quando esplosa l’epidemia oltre 42.000 nel paese contagi oltre 784000 che cambiamo argomento dopo aver virato per la prima volta nella storia negativo toccando meno $37 prezzo del barile di petrolio torna sopra lo zero stamani veniva commercializzato in Asia circa €0,60 gli Stati Uniti stanno aggiungendo altri 75 milioni di barili alle proprie riserve strategiche annunciato Trump apertura in calo per le borse asiatiche Tokyo a meno 1,02% per la prima volta diminuisce il numero dei positivi di coronavirussono Ricoverato in terapia intensiva aumentano i guariti nelle terapie Intensive sono attualmente ricoverati 2573 pazienti 72 meno rispetto alle precedenti 24 ore il dato più basso da uno che ha commentato Borrelli polemiche sulla P mooney serve una legge decide il Parlamento richieste trasversali di una verifica istituzionale della pignoni per il contatto training Infatti due servono leggi imboccano PD Forza Italia e lega parliamo ora di scuola decreto scuole mandamenti del sindacato ANIEF dalle classi pollaio e trasferimento alla stabilizzazione dei precari agli organi collegiali sentiamo il presidente di ANIEF Marcello Pacifico posti di sostegno a fronte di 80000 posti in deroga e sono stati attivati tutto questo è inconcepibile è ancora una volta nella sezione primavera non viene indicato il personale che deve farein organico di diritto nella scuola dell’infanzia delle sezioni primavera ma soprattutto il problema grosso numeri proprio sul sostegno questi posti in Organico di fatto che dovrebbe esserci una periodo di diritto e che tra l’altro posti che sono addirittura la metà di quelli richiesta delle scuole quindi aniek preannuncia la ripartenza dell’iniziativa della campagna non una di meno a difesa di quelle famiglie di coglioni che non avuto tutte le ore insegnanti sostegno per i propri per il certificato nel poema contestualmente Vai impugnare Ancora una volta la circolare accertamento L’esito definitivo precedente ricorso per travolgere Appunto Gli atti amministrativi presupposti e fare in modo che finalmente una sentenza della Corte Costituzionale si rispetti il diritto all’inclusione di ogni alunno È tutto Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa