romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio Cala per la prima volta in Italia il numero dei positivi al coronavirus sono 108237 kg in meno in un giorno Braccio di Ferro riaperture Il governo vuole un avvio differenziato mentre i governatori del nord premono per un’unica data Guai a dividersi avverte speranza per il trasporto pubblico uno dei nodi della casa e due oggi edizione della lamorgese incomincio affari costituzionali sulle iniziative per l’emergenza la App che dovrà tracciare i soggetti positivi fa discutere la politica al via in ultimo chiamata informativa di oggi in Senato e poi la camera in vista del Consiglio Europeo del 23 aprile l’Europa si può salvare si mostra più coraggio ha detto secondo l’osservatorio nazionale della salute l’azzeramento dei contiti potrebbe venire dopo il 12 Maggio nella Lombardia nelle Marche a fine giugno gli Stati Uniti hanno registrato altri 1433 decessi in un giorno legati al coronavirus Per un totale di oltre 42.000 Trump sospenderà l’immigrazione dobbiamo proteggere i posti di lavoro nel nostro paese la cena risposta presidente americano il nemico il virus Non noi alla vigilia della riunione dei ministri dello Sport europei Spadafora ha girato il mondo del calcio non do per certo nella ripresa del campionato negli allenamenti il 4 maggio e cambiamo argomento dopo avervi nato per la prima volta nella storia negativo toccando meno $37 il prezzo del barile di petrolio torna sopra questa mattina veniva commercializzato in Asia circa €0,60 gli Stati Uniti stanno aggiungendo altri 75 milioni di barili alle proprie riserve strategiche annunciato Trump apertura in calo per leasiatiche Tokyo e ha meno 1 e 0 2% e torniamo ancora parlare di scuola quando si tornerà tra i banchi Quando è prevista l’apertura sono gli effetti abbiamo chiesto un commento a l’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole della scuola che dobbiamo fare un caldo in affitto Senti non ti ragazzi che dall’oggi al domani come vero in presa diretta le mie figliole organizzarmi per virtuali Ma reali che bisogna almeno quelli che possono farlo dobbiamo rammentare compiuto una punta di rammarico che purtroppo non tutti hanno ancora industriale strumenti a disposizione Ecco uno degli effetti auspichiamo positivi della una forma di accelerata responsabilizzazione o meglio di autoresponsabilità è un principio che noi turisti conosciamo bene il principio di autoresponsabilità è quello che ci consente il cascoaffidarsi agli altri coloro che ci circondano consenso di molti dando soltanto che ciascuno sta bene quello che fa tutto vero se teniamo sul Tevere costituzionali Compresa quella di iniziativa economica privata Come si scrive all’articolo 41 della carta dobbiamo muovere dal presupposto indefettibile della capacità in capo a succhietto ask1 mi sapete dare un modo come quella norma mirabilmente ci insegna che non contrasti con l’utilità sociale nel rechi danno alla sicurezza alla libertà e alla dignità umana di fronte alla crisi economica che ci attende essere liberi e meno burocratizzato significa saper scegliere il posto Altrimenti cosa fare e come farlo con più controlli ex post e Mino lacci e lacciuoli significa sposarsi di fare quello che i nostri ragazzi tengo i dati dei loro stessi stanno spostando rapidamente di imparare a fare in queste ore surreali che hai tempo Dalmazia ed è tutto buonoti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa