Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano ed illustrarvi i dettagli di questo articolato programma per la fase 2 del coronavirus una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio lo annuncia in un lungo post sui social il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in queste ore continua senza sosta si legge il lavoro del governo Prodi ivato dalle tipe offerti al fine di coordinare la gestione della Fase due quella della convivenza con il virus Come già sapete le attuali misure restrittive sono state prorogate fino al 3 maggio aggiunge il Ministero dell’Economia conferma per Francesco starace Come amministratore delegato dell’Enel Claudio descalzi alleni Alessandro Profumo il Leonardo e Matteo Delimposte per quanto riguarda i presidenti all’Enel è in arrivo a Michele Crisostomo Luigi Calvosa alleni Luciano carta in Leonardo confermata Maria Bianca farina alle poste la partita sulle nomine nelle grandi aziende pubbliche spacca però il 5stelle gliele Pomo della discordia all’interno dei pentastellati alla riconferma di Claudio descalzi al timone della la Guardia di Finanza di Milano sta effettuando perquisizioni all’ Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi nell’inchiesta della procura sulla gestione delle RSA per le morti di centinaia di anziani nelle residenze tattoo il Pio Albergo Trivulzio nell’indagine sul Don Gnocchi sono indagati per epidemia omicidio colposi dg Antonio Denis Troisi il direttore sanitario Federico Tartarone e Fabrizio Giunco direttore dei servizi medici socio-sanitari indagato anche il papà vuole dai è presidente del ampast cooperativa di cuiparte i lavoratori della struttura avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari l’indice MIB perde lo 1,47% a 16816 punti Donald Trump annunciato su Twitter che firmerà un decreto per sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti la decisione spiega il presidente americano E motivata dall’attacco del nemico Invisibile coronavirus e dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro grande paese alto Trump è l’Oktoberfest e non si farà abbiamo deciso che lo toberfest quest’anno non lo ha annunciato il presidente della Baviera Marco se fa male dispiace molto ma quest’anno non è un anno normale ha spiegato ai tempi del coronavirus sarebbe consigliabile tenere una festa popolare del genere ha sottolineato è del tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa