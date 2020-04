Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus sauna bimbo è nato positivo all’ ospedale di Aosta è risultato positivo all’infezione da nuovo coronavirus il parto è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra giovedì e venerdì la madre residente nella cintura di Aosta anche lei positiva ha partorito con 38 di febbre il risultato del tampone è arrivato il giorno dopo la nascita all’interno dell’ospedale è stata organizzata la degenza nei reparti di ostetricia e pediatria prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano di luzzardi dettagli di particolato programma per la fase 2 del coronavirus previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio lo annuncia in un lungo post sui social il Presidente del ConsiglioGiuseppe Conte oggi con la sospensione del patto di stabilità l’Unione Europea garantisce ai paesi membri la possibilità di indebitarsi ma un domani a crisi sanitaria conclusa quelle regole Torneranno in e questo è l’obiettivo di Germania Olanda Austria e altri paesi del nord aumentare i debiti pubblici di tutti i paesi europei costringendo tra un anno o due al rientro i paesi più esposti dall’Italia l’Unione Europea si è sempre comportata in tal modo cosa che ci garantisce che non lo faranno ancora lo scrive Alessandro Di Battista in un post su Facebook ed il bilancio dei morti per coronavirus nel mondo ha raggiunto quota 100 70418 mentre le persone contagiate sono al momento due milioni 480 749 indica il conteggio della Johns Hopkins University la Guardia di Finanza di Milano sai che quando perquisizioni all’ Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi nell’inchiesta della procura suldelle RSA per le morti di centinaia di anziani nelle residenze tra cui il Pio Albergo Trivulzio nell’indagine sui sogni occhi sono indagati per epidemie omicidio colposo Il dg sogno Dennis Troisi direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco direttore dei servizi medici socio-sanitari avrebbero violentato ripetutamente minacciato di morte con una certa una donna tenuta prigioniera in una struttura di un ex camping a Viserbella Rimini due rumeni di 53 34 anni identificati dalla Polizia di Stato diritto al momento sono indagati a piede libero per violenza sessuale lesioni personali e minacce la donna è stata portata in ospedale con una prognosi di 30 giorni per le lesioni è successo nella notte tra sabato e domenica quando gli agenti delle volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione in uno stabile in disuso gli Stati Uniti stanno monitorando alcune informazioni disecondo cui il leader nordcoreano Kim jong-un sarebbe in grave pericolo dopo un intervento chirurgico Kim la cui salute sarebbe peggiorata negli ultimi mesi a causa di tabagismo che cesso di lavoro avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile secondo i media vi Se vuoi buon compleanno Roma oggi 21 aprile festeggiamo 2007 173 anni dalla fondazione della nostra città la città eterna la capitale degli italiani così su Facebook e la sindaca di Roma Virginia raggi quest’anno sarà un compleanno un po’ particolare diverso dal solito aggiunge con queste bellissime immagini di Roma vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti gli italiani Insieme ce la faremo ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

