Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale della redazione da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio e urgenza coronavirus ci sono ancora 2573 italiani terapia intensiva Ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus salvare vite ieri per la prima volta il numero dei ventilatore ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva così mi commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile questo grazie foto straordinario fatto in questi mesi con il commissario Borrelli e i nostri collaboratori per mandare i ventilatori nelle regioni numeri dicono che il contagio si sta attenuando quanto alla fase 2 non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa il direttore del dipartimento malattie infettive dell’istituto superiore di sanità Giovanni Rezza invita alla prudenza se la situazionebiologica confermato l’attuale Trend di miglioramento Allora ci si augura che gli italiani possano andare in vacanza ma in questo caso si potrebbe andare in spiaggia e al mare solo rispettando scrupolosamente il distanziamento sociale per parlare di vacanze e ancora un po’ presto per me ed è necessaria cautela contrazione del PIL alla quale andremo incontro e l’aumento del debito pubblico che oggi L’Unione Europea generosamente Chi concede ci porterà verso una spirale dalla quale sarà possibile uscire solo attivando il futuro strumenti come il MEF con fortissime condizionalità e quanto Spiega Alessandro Di Battista in un lungo post su Facebook Singapore stendere le misure anti covid 19 dal 4 maggio al primo giugno a quanto annunciato le prime Sian lunga sull’Adda una parziale della città noto come circuit-breaker che prevede lo stop temporaneo scuole e molti luoghi di lavoro il Ministero della Salutealzato Oggi altri 1111 casi di coronavirus a 9125 totali per il secondo giorno di Fila sopra Quota Mille dopo il 1426 record di ieri le ultime intenzioni sono soprattutto legate ai focolai nei dormitori dei Lavoratori stranieri del settore delle costruzioni il mondo del lavoro è in gran parte locata del necessario pur nelle forme consentite che si faccia di tutto per farlo ripartire lo dice il presidente CEI il cardinale Gualtiero Bassetti in un’intervista Vatican news San Donato di affidamento a Maria che ci sarai il primo maggio nella Basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio provincia di Bergamo ma diocesi di Cremona e dalle anche alla festa di San Giuseppe Lavoratore il lavoro è proprio necessario per la vita dell’uomo sottolinea il cardinale di Perugia la fiducia degli investitori in Germania torna a sorpresa positival’indice è volato a 28,2 punti da meno 49,5 punti di marzo contro attese Per una risalita più lieve a meno 42 punti nessuno degli economisti aveva previsto un ritorno in territorio positivo dell’indice di fiducia in Germania il presidente della Baviera Markus Eder ha annunciato che lo toberfest quest’anno sarà fa male dispiace molto ma quest’anno non è un anno normale ho spiegato ai tempi del coronavirus sarebbe il responsabile tenere una festa popolare del genere ha sottolineato il ministro degli Esteri tedesco rispondendo a una domanda in conferenza stampa sulle prossime vacanze estive ha detto che continueranno ad esserci limitazioni di movimento a causa del coronavirus e questo è meglio non farsi illusioni ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa