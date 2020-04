Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno prima della fine di questa settimana con un filo di comunicarvi questo piano ed illustrarvi i dettagli nell’articolato programma per la fase 2 del coronavirus l’annuncio in un lungo post su Facebook il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una previsione ragionevole dice è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 Maggio Mi piacerebbe poter dire di abbiamo tutto subito ma sarebbe il responsabile farebbe risalire la curva puntato in modo incontrollato concludi contro il governo prenderà decisioni sulla fase 2 nell’esclusivo interesse di tutto il paese non permetterò mai che si creino di video e la Ministro dell’Interno Luciana lamorgese audizione alla commissione affari costituzionali della camera dice ho chiesto ai Prefetti di fare un’opera di ascolto dialogo e confronto per intercettare i segnali di disgregazione del tessuto sociale in particolare per le castigosono stati chiesti aggiunge misure sul disagio abitativo e sull’accesso al credito delle famiglie fai un avvertimento ci sono margini di inserimento della criminalità organizzata nella fase di avvio delle attività economiche regione Lombardia penso anche i Bond per la ripresa economica dopo l’emergenza coronavirus di 3 miliardi per il piano straordinario di investimenti sono previsti adibito utilizzando obbligazioni a seconda della Convenienza al mercato poi spiega in una nota la regione l’ultima notizia in chiusura le disposizioni impartite dalla regione da la ex ASL sull’emergenza Kobe che informare i tuoi uffici regionali è ancora ordini e disposizione al personale la documentazione su pazienti trasferiti da ospedali nella struttura in base al ormai nota delibera regionale del 8 marzo sono questi alcuni dei documenti investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano zona chiudendo nelle perquisizioni nelle sedi dell’Istituto Palazzolo Fondazione Don Gnocchi una delle RSA al centro delle indaginitutto grazie per averci seguito all’inizio torna nella prossima edizione

