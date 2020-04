Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus ci sono ancora 2573 italiani in terapia intensiva Ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo Pinuccia salvare vite vieni per una volta il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva lo dice il commissario domenica alcuni in conferenza stampa la protezione civile non bisogna prendere una decisione frettolosa dobbiamo essere ancora più con il responsabile ha detto alcuni parlando della fase 2 latte immuni chiarisce rispettare sicurezza e privacy L’alternativa è ancora la privazione della Libertà che assicura resterà volontaria chiuso presto isolatori problema del prezzo massimo di economia alla riunione in videoconferenza del Consiglio Europeo di giovedì dovrà poggiare la decisione presa dal eurogruppo su un piano per la ripresa da 540 migliatutte le risposte sui numeri del prossimo bilancio Ué o su quali strumenti innovativi saranno messi in campo per dare una risposta come dove dove refined Oil Corona Bond tutto questo è un processo in corso e non saranno discussi in questo vertice confermano fonti dell’Unione Europea sul fronte politico italiano Alessandro Di Battista del MoVimento 5 Stelle sottolinea che c’è il rischio che la spirale del debito PIL attivare il futuro strumenti come il mess con fortissime condizionalità e un bambino nato all’ospedale di Aosta è risultato positivo all’infezione da nuovo coronavirus sulla preso Lanza il parto è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra giovedì e venerdì Samarate decidente nella cintura di Aosta anche le positiva ha partorito con 38 di febbre il risultato del tampone arrivato il giorno dopo è una città all’interno dell’ospedale è stata riorganizzata dirigenza nei reparti di pediatria ultima notizia in chiusura andiamo in Germania Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà annunciato il presidente della Baviera fa male dispiace molto ma quest’annodanno normale ha spiegato ai tempi del coronavirus aiuterebbe il responsabile tenere una festa popolare del genere ha sottolineato in Spagna Annullata la corsa dei tori a Pamplona che si tiene Nell’ambito della Festa di San Firmino il 7 luglio è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

