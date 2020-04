romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno covid-19 prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano ed illustrare i dettagli te l’articolato programma per la fase 2 del coronavirus lo annuncia in un lungo post su Facebook il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una previsione ragionevole dice è che lo applicheranno a partire dal prossimo 4 maggio chi piacerebbe poter dire di abbiamo tutto subito ma sarebbe il responsabile di risalire la curva del contatto in modo incontrollato concludi con te il governo prenderà decisioni sulla fase 2 nell’esclusivo interesse di tutto il paese non permetterò mai che si creino di video della ministro interno Luciana lamorgese in audizione alla commissione affari costituzionali della camera dice ho chiesto ai Prefetti di fare un’opera di ascolto dialogo e confronto per intercettare i segnali di disgregazione del tessuto socialeper le categorie più deboli sono stati chiesti aggiunge misure sul disagio abitativo e sull’accesso al credito delle famiglie fai un avvertimento ci sono margini di inserimento della criminalità organizzata nella fase di avvio delle attività economiche della Regione Lombardia Pensa anche i Bond per la ripresa economica dopo l’emergenza coronavirus di 3 miliardi per il piano straordinario di investimenti sono previsti addebito utilizzando obbligazioni a seconda della convenienza del Tasso che il mercato Pira spiega in una nota la regione l’ultima notizia in chiusura alle disposizioni impartite dalla regione da la ex ASL sull’emergenza covid-19centro delle indagini milanesi che tutto grazie per averci seguito all’inizio torna nella prossimi di più

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa