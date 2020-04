Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi per il secondo giorno consecutivo in maniera più robusta calano le persone attualmente positive Si conferma così l’andamento positivo del contenimento epidemia ad esclusione del dato delle vittime 534 nelle ultime 24 ore aumento nei 22723 unità ieri erano state dichiarate coritel 1822 per il calo dei malati Ovvero le persone attualmente in positive stato pari a 528 unità ieri il calo era stato di 20 mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2729 ieri 2256 il rapporto fra tempo Infatti i casi individuati e di un malato ogni 19 tamponi per la precisioneil 5,2% gli ultimi giorni Questo valore stati in media del 5,7 resta Quindi al minimo da inizio epidemia alla riunione in videoconferenza del Consiglio Europeo di giovedì appoggiare la decisione presa dal eurogruppo su un piano per la ripresa da 540 miliardi di euro ma non darà tutte le risposte sui numeri del prossimo bilancio Ué o su quali strumenti innovativi saranno messi in campo per dare una risposta come dove cover i Phone Oi Corona Bond tutto questo è un processo in corso e tali strumenti non saranno discussi in questo vertice confermano fonti dell’Unione Europea sul fronte politico italiano Alessandro Di Battista del MoVimento 5 Stelle sottolinea che c’è il rischio che la spirale del debito PIL ci costringerà ad attivare il futuro strumenti come il mess con fortissime condizionalità e un bambino nato all’ospedale di Poste risultato positivo l’infezione del nuovo coronavirus sulla preso Lanza il parto è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra giovedì e venerdì tra Madrid e residente nella cintura di Aosta anche lei poteva ha partorito con 38 di febbrerisultato del tampone arrivato il giorno dopo la nascita all’interno dell’ospedale è stata riorganizzata la dirigenza nei reparti di pediatria ultima notizia in chiusura andiamo in Germania Abbiamo deciso che l’Oktoberfest questa non ti terrà l’annuncio del presidente della Baviera fa male dispiace molto ma quest’anno non è danno normale ha spiegato ai tempi del coronavirus sarebbe il responsabile tenere una festa popolare del genere in Spagna Annullata la corsa dei tori a Pamplona che si tiene Nell’ambito della Festa di San Firmino il 7 luglio è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa