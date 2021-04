Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Pierino di nuovo decreto Valido dal 26 aprile al 31 luglio è atteso in consiglio dei ministri convocato oggi alle 17 dal 26 aprile zone Gialle molti torneo scuole potranno di prendere multe attività all’aperto ma non sarà un liberi tutti il governo dovrebbe mantenere il coprifuoco alle 22 anche se il presidente del Friuli Venezia Giulia della conferenza delle regioni conferma la proposta di spostarla alle 23 contrario ho fatto Qual è il il coprifuoco Resta alle 22 Braccio di Ferro anche sulla questione del Green pass per gli spostamenti tre i criteri tampone negativo guarigione vaccinazione ma servono le con le nazioni non regionali spiega la ministra Gelmini sarà una rivoluzione un cambio di Passo Noi siamo pagina poco più di 48 ore dall’annuncio della sua nascita la super lega si sfalda con le sei squadre inglesitirano fuori ieri sera e l’Inter che da un primo segnale affermando di non trovare più il progetto interessante il Barcellona deciderà sentiti i soci del club ma in nottata una bozza di nota ufficiale sancisce il tramonto del progetto originario la situazione attuale nel calcio lo aveva bisogno di un cambiamento la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto si legge nella nota andiamo degli Stati Uniti condannato l’ex agente di polizia che il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George floride il 46enne attore americano divenuto icona del Movimento Blacklight mettere la giuria dopo 10 ore di camera di consiglio ha condannato l’ex poliziotto per omicidio ritenendolo colpevole per tutti e tre i capi di accusa compreso quello più grave di omicidio colposo preterintenzionale la lettura del verdetto da parte del giudice da un’ovazione da lezione di esultanza da parte delle centinaia e centinaia di persone radunate davanti alla sede del tribunale di Minneapolis in attesa della decisione Tutto per il momento Grazie per averci seguitotornano alla prossima edizione

