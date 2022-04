Ultime Notizie Roma del 21-04-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da Francesco Vitale in studio quasi due mesi dopo l’inizio della salto poi fallito della Russia la capitale Ucraina la guerra sta espandendo Sì nel territorio della Lombardia sotto il controllo dei separatisti sostenuti da Mosca il governatore di Luca se mi dai Ha detto che le forze russe ora controllano l’ottanta per cento della Regione prima che la Russia invade il 24 febbraio il governo di Kiev controllare il 60% della regione è governatore ha detto che i russi ora stanno minacciando le città di Ruby zeppola e ha invitato tutti i residenti del cuore immediatamente aumentano le forniture di armi all’ucraina mentre le forze russe stanno provando la salto al donbass che ha visto combattimenti estremamente pesanti in particolare intorno alla città Portuale di Mario Pol €2 in TV Premium non è Macron e Marilena quattro giorni da ballottaggio per le presidenziali due candidati si sono stretti la mano Macron era già nello studio con i due presentatori la Le Pen è apparsa piuttosto tesa primaper le prime come sorteggi In cosa pensa di essere un miglior presidente per i francesi l’hanno chiesto i conduttori tornano a sfiorare quota 100 1009 i positivi sono fatti 99848 i contagi da covid E registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima erano stati 27214 almeno altri quattro grandi quelli di ieri sera sono stati lanciati nella notte dalla striscia di Gaza verso Israele Lo ha comunicato l’esercito israeliano ha Fernando di averli intercettati Grazie al suo scudo antimissile tasala le forze armate italiane hanno risposto È che tanto non pagamenti mirati ieri notte nella stessa aria da qui erano partiti i razzi a renderlo noto testimoni fonti di sicurezza i raid israeliani per la seconda volta questa settimana nuovamente a seguito di un attacco missilistico si sono concentrati in particolare sempre bella striscia porta la Juventus raggiunge l’Inter nella finale di Coppa Italia 2022 bianconeri nella semifinale di ritorno all’allianz Stadium contro la Fiorentina hanno battuto i viola 20 niente da fare per i ragazzi di tepartiti con lo svantaggio dello 01 rimediato in andata al Franchi da subito all’attacco con iniziale dominio di campo già dalla seconda mezz’ora recuperato dai padroni di casa ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa