Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto all’età di 70 anni l’ex pilota austriaco Niki Lauda leggenda della Formula 1 era ricoverato in una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni 8 mesi fa aveva subito un trapianto di polmone da vinse tre titoli mondiali nel 1975 1977-1984 con McLaren e Ferrari rimase gravemente ustionato in un incidente quasi fatale nel 1977 le altre notizie Partiamo dalla politica tensione alle stelle nel governo a pochi giorni dalle elezioni di domenica prossima dopo una giornata infuocata è un primo Consiglio dei Ministri pomeridiano ieri è stato convocato il nuovo Consiglio dei Ministri in serata per discutere il decreto sicurezza bis e decreto famiglie dopo il via libera alle nomine di viaggio mazzaRagioneria Generale dello Stato Giuseppe zafarana capo della Guardia di Finanza e Pasquale tridico all’INPS la discussione si è concentrata sul tema sicurezza il premier Giuseppe Conte ha parlato di alcune criticità sul provvedimento che sarebbero state rilevate anche dal Quirinale qui il testo è stato trasmesso per conoscenza pronta la risposta di Matteo Salvini È tempo di capire quali sono le criticità e si dice pronto ad eventuali perché se arrivi al più presto a votare il testo Cambiamo argomento andiamo all’estero la Corte d’Appello di Parigi ha ordinato la ripresa delle cure per Vincent Lambert e il tetraplegico in aggettivo al centro di decennale battaglia legale i trattamenti che tenevano in vita Lambert erano stati interrotti nelle scorse ore la decisione è stata assunta dopo un ennesimo ricorso dei familiari contrari alla sospensione dei cronaca a Bologna ci sono registrati scontri pensioni per le forze dell’ordine il corteo dei collettivi organizzato per protestare contro il comizio in città del leader di Forza Nuova Roberto fioresentiamo respinti manifestanti con una carica in via archiginnasio vicino a Piazza Maggiore dopo che questi avevano cercato di sfondare il cordone di polizia protetto con delle grate ci sono stati i lanci di bottiglie di fumogeni ed è stato distrutto il dehor di un bar una persona è stata fermata dopo gli scontri manifestanti oltre un migliaio di persone che protestavano contro i militanti di Forza Nuova riuniti nella vicina piazza Galvani ci sono prima fermata in piazza Maggiore poi ripartiti in corteo si sono diretti sui viali alle porte del centro cittadino poi quando il conteggio di fiore finito in piazza Galvani Verona Evoque ha visto gli attivisti dei centri sociali sono confluiti nella classe li hanno la loro giornata di protesta antifascista e conquista la matematica salvezza una prestazione delle volte quella degli uomini di Mihajlovic macchina il primo tempo ma concentrati e determinati nella ripresa di Poli despre Orsolini le reti dei Rossoblu Mentre per la Lazio vanno in gola gli eroi della Coppa Italia vinta Corea e milinkovic più bassotorniamo all’estero inviamo in Venezuela l’ambasciatore in Italia Italia’s Rodriguez si è dimesso ieri dal suo incarico ribadendo di condividere la causa del presidente Nicolas Maduro ma di non poter più seguire la sua missione per le troppe difficoltà soprattutto finanziarie dovute alle sanzioni americane sostenute dal sistema bancario italiano che hanno reso il suo lavoro quotidiano impossibile in una lunga lettera diffusa attraverso le reti sociali calciatore chiarisce ma duro che essa non deve essere accolta o respinta perché è definitiva sempre rivolto al capo dello Stato Rodriguez spiega che la sua causa è la mia mi ha trattenuto come un campo magnetico come una calamita dice cronache di assoluta mi sono aggrappato al ciclismo Come fosse una tavola nell’oceano di contraddizioni che circola il suo governo E questa era l’ultima notizia l’informazione torna a più tardi buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa