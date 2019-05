Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Consiglio dei Ministri tra Salvini e Conte che parla di dubbi da parte di Palazzo Chigi e del Quirinale sul retro sicurezza bis Dopo 3 ore di riunione l’esame del testo viene rinviato la lega chiede l’approvazione in una nuova riunione da tenere in settimana Oggi sarà interrogato il comandante della Sea Watch 3 indagato dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ha vinto oggi la prima operazione di fronte al confine tra Albania e Grecia si è dimesso l’ambasciatore del Venezuela in Italia isaias Rodriguez ha ribadito di condividere la causa di maturo Ma non poter più proseguire per le difficoltà finanziarie dovute le sanzioni americane sostenute dal sistema bancario Indonesia riconfermato presidente col 55,5% dei voti secondo i risultati ufficiali definitivi Oggi sciopero di 24 ore nel settore del trasporto aereo garantitedalle 7:00 alle 10:00 dalle 18:00 alle 21:00 Alitalia cancellato circa la metà di luglio e attivando un piano straordinario per limitare i disagi ai passeggeri con impiego di aerei più capiente l’obiettivo di riprendere in giornata il 60% di viaggio per cui volti dello sciopero un incendio si è sviluppato ieri sera in una struttura del complesso sanitario privato Villa Serena di Città Sant’Angelo in provincia di Pescara morti carbonizzati due uomini di 51 e 60 i pazienti psichiatrici non deambulanti circa 70 le persone fatte da quale accertamenti Sono in corso sulle cause del rogo la Corte di Appello di Parigi ha ordinato la ripresa del cuore per via Lambertini tetraplegico in stato vegetativo al centro di una decennale battaglia legale i trattamenti erano stati interrotti dei medici ieri mattina la decisione del tribunale è stata assunta dopo un ennesimo ricorso dei familiari in una parziale tregua dal maltempo e un aumento delle temperature meteo migliore Rapino giovedì Oggi non mancheranno però precipitazioni regolari su Triveneto Appennino basso Lazio e Campania altrove prepara il sole E le temperature scenderannoieri crollata una casa in provincia di Bologna per una frana di Bologna che nel posticipo della penultima giornata di Serie A di calcio pareggio in casa della Lazio all’Olimpico altalena spettacolo di gol Bianco ce l’hai subito avanti con Torre a nella ripresa in due minuti pari a vantaggio degli ospiti con pollice destro aggancio dei padroni di casa con basso perché risponde subito Orsini milinkovic chiude Sul 3 a 3 ed è morto All’età di 7 kg austriaco Niki Lauda leggenda della Formula 1 era ricoverato in una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni 8 mesi fa aveva subito un trapianto di polmone Lauda vinse i Mondiali nel 1970 1977-1984 con McLaren e Ferrari rimase gravemente ustionato in un incidente quasi fatale nel 1976 e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa