Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo 2 morti 2 feriti gravi e 16 intossicati il bilancio di un’esplosione seguito a un incendio La notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola nel Modenese di origine dolosa lo confermerebbero i primi accertamenti compiuti sul posto secondo quanto si apprende l’incendio sviluppatosi negli uffici della polizia locale ha provocato un’esplosione che ha coinvolto una tazza al primo piano dove sono morte le due persone piuttosto Carabinieri e Vigili del Fuoco l’ambasciatore del Venezuela in Italia isaias Rodriguez si è dimesso ieri dal suo incarico sento di condividere la causa del presidente Nicolas Maduro ma di non poter più proseguire nella sua missione per le troppe difficoltà soprattutto finanziaria muro contro muro sul decreto sicurezza in consiglio deiGiuseppe Conte Matteo Salvini vanno allo scontro e dopo un CDM di circa tre ore alla fine sia l’esame del decreto sicurezza sia quello del decreto famiglia vengono inviati in un clima di costante tensione ma la lega non c’è la fumata nera e chiede l’approvazione del testo con modifiche nuovo CDM da tenere già in settimana il presidente indonesiano joko widodo ha vinto le elezioni presidenziali dallo scorso mese con il 55,5% dei voti Ottenendo il suo secondo mandato lo rende noto la commissione elettorale dell’Indonesia al termine dello spoglio definitivo delle schede molto all’età di 60 anni l’ex pilota austriaco Niki Lauda leggenda della Formula 1 tre volte campione del mondo lo rende noto la famiglia con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì si legge nella nota Lauda era ricoverato in una clinica privata in Svizzera per problemi ai reni e l’incendio si è sviluppato in una struttura del complesso sanitario Villa Serena di Città AltaAngelo nel pescarese secondo le prime informazioni dei soccorritori ci sono delle vittime si tratterebbe a quanto ha preso due pazienti psichiatrici sul posto Vigili del Fuoco e 118 fine arrivo più una parziale tregua il maltempo è un aumento delle temperature per il weekend in arrivo una nuova perturbazione Secondo le previsioni di metereologi di 3B meteo.com da oggi il tempo migliorerà ma non per molto perché infiltrazioni di aria fresca in quota manterranno una Cesa instabilità pomeridiana fino a giovedì prossimo ed è tutto grazie della tua

