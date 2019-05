Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta ascarelli resta l’allarme dell’oms sulla situazione economica dell’Italia secondo l’economy che Outlook è presentato oggi a Parigi la crescita nel nostro paese risparmierà nel 2019 la modesta allo 0,6% Nel 2020 prospettive negative per i conti pubblici dell’Italia secondo l’economy Outlook dell’Oste rapporto di Ma che rapporto deficit-pil dell’Italia dovrebbe crescere ulteriormente dal 2,4% del 2019 al 2,9% Nel 2020 non ho intenzione di attaccare o rispondere al ministro dell’economia Giovanni Tria ma il decreto famiglia è una priorità politiche i soldi ci sono l’INPS si dice io miliardo quest’anno lo riusciamo a recuperare lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio per me quandodove destinare i soldi alla politica che lo decide Non i tecnici aggiunto Fermo restando che ho sempre apprezzato il ruolo da cane da guardia dei conti è rivestito da trial La concezione del paziente nella completezza della sua persona è fondamentale si è fatta strada per fortuna e deve farne ancora molta nella struttura sanitaria del nostro paese lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai 25 anni Ieo Istituto Europeo dei Tumori ideato da Umberto Veronesi di cui il capo dello Stato è stato collega di governo Ciascuna persona è un caso unico da considerare nella sua unicità. facendo gli auguri all’istituto anche per i prossimi anni sono più di un terzo oltre 540 gli emendamenti al Decreto crescita che non passano il vaglio della visibilità per questi sono state ritenute ammissibili tutte le proposte di proroga della convenzione per Radio Radicale a partire dalle mandamento della Lega firma Capitanio tidur più avranno tempo fino alle 14:15 per prenotarefare i riporti falsi dovrà passare a segnalare non più di 500 emendamenti come deciso dalla commissione bilancio e finanze della camera per iniziare a votare a partire dal 28 maggio i carabinieri del Ros stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di anarco-insurrezionalisti autori di attentati esplosivi inseriti nella campagna di lotta contro la repressione del giugno 2017 le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano Hanno accertato come gli autori si possono riuniti a Genova per la spedizione di tre pacchi esplosivi recapitati al Palazzo di Giustizia di Torino e indirizzati a 2:00 pm della procura Subalpina Sono in corso anche perquisizioni in Italia e all’estero Ci troviamo qui Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa