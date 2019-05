Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politik in apertura nessuna revisione del contratto di governo A meno che Quest’ultima non diventi una settimana per mettere in discussione il Presidente del Consiglio sono le parole del vice premier Luigi Di Maio al forum ansia parlando dei rapporti con la lega il voto di domenica proseguito chiedo grande fiducia al movimento per continuare ad andare avanti con questo governo e Rivolgendosi al alleato si è domandato la lega chiede i voti per l’europeo per aprire la crisi di governo la cronaca torna libera Debora sciacquatori la diciannovenne che domenica scorsa a Monterotondo vicino Roma sferrato un colpo fatale al padre poi morto che da tempo pensava la famiglia con violenza e aggressioni la procura di Tivoli ha firmato il decreto di indizione in libertà Debora e domiciliari l’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa secondo il procuratore capo di TivoliMenditto la ragazza agito per difendersi e non è escluso che nelle prossime due settimane ti posso chiedere al GIP l’archiviazione a che ora a che ora non è che ha due donne morti un anziano e la sua badante due feriti gravi 16 persone intossicate il bilancio dell’incendio appiccato La notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola nel Modenese più luogo di origine dolosa del partito dal piano terra Dove si trovano gli uffici ha coinvolto l’intera palazzina individuato il presunto responsabile del gesto un ragazzo di origine marocchina che è stato arrestato chiusura lutto nel mondo della Formula 1 al morto a 70 anni Niki Lauda una vera e propria leggenda tre volte campione del mondo era una clinica in Svizzera per problemi ai reni 8 mesi fa aveva subito un trapianto di polmone data viene il 22 febbraio del 1949 mentre i Mondiali nel 1975-76 84 con McLaren e Ferrari rimase gravemente ustionato in un incidente nel 77 stato uno dei migliori piloti della storia caro Nichi sei stato grande in testa e fuori lo salutaMontezemolo è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa