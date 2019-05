Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulio Ferrigno politica apertura dopo le tensioni in consiglio dei ministri su provvedimenti su sicurezza e famiglia il premier è Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco di una possibile crisi politica non hanno fatto sfiduciato nessuna crisi Net una rissa Abbiamo affrontato i temi all’ordine del giorno e ci siamo aggiornati il beach prendere Matteo Salvini prende per l’approvazione del ddl sicurezza prima delle europee sono 17 articoli prima figlia di notte il decreto è pronto io sono pronto conto di approvarlo domani in consiglio dei ministri è il premier non lo esclude c’è un’interlocuzione in corso dice dubbi di Di Maio la lega vuole lo sconto iatria che sostiene che le coperture Sono in viale famiglia non sono state individuate risponde decidere la politica non i tecnici per l’allarme dell’oms sulla situazione economica dell’Italia secondo l’economica Outlook capreseParigi la crescita del nostro paese ristagno era nel 2019 riferiamo destra allo 0,6% Nel 2020 il rapporto deficit-pil dovrebbe crescere dal 2,4% del 2019 al 2009 Nel 2020 portando il debito pubblico al 135% del PIL nello stesso anno il paese quindi vulnerabile rispetto alle variazioni dei tassi di interesse e limitando le scelte politiche per stimolare la crescita e per obiettivi sociali la disoccupazione inoltre ha smesso di diminuire il retta alta il ministro dell’economia Tria però è ottimista e c’è una ripresa più forte nella seconda metà dell’anno Cambiamo argomento sono un terzo oltre 540 gli emendamenti al Decreto crescita che non passano il vaglio della ammissibilità per questi sono state ritenute inammissibili tutte le proposte di proroga della convenzione per Radio Radicale a partire l’allenamento della Lega firma Capitanio dimezzato il pacchetto proposto dal ministro Fontana della famiglia stop anche la richiesta di rafforzare il bonus bebè avanzata dalla Lega presta l’altro emendamento del Carroccio per chiederedetrazioni fiscali per l’acquisto di latte e pannolini i deputati della Lega hanno già presentato ricorso e contano di vedere riammesso l’emendamento È tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa