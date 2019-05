Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente la politica in apertura dopo le tensioni in consiglio dei ministri su provvedimenti su sicurezza e famiglia il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco di una possibile crisi politica non hanno fatto sfiduciato nessuna Crisi nessuna risposta Abbiamo affrontato i temi all’ordine del giorno e ci siamo aggiornati il vicepremier Matteo Salvini prende per l’approvazione del ddl sicurezza prima delle europee sono 17 articoli figlia di notte il decreto è pronto io sono pronto conto di a provarlo domani in consiglio dei ministri è il premier non lo esclude c’è un interlocuzione in corso dice dubbi di Di Maio la lega vuole lo scontro con gli altri a che sostiene che le coperture sul viale famiglia non sono state individuate risponde precede la politica non i tecnici per l’allarme dell’oms sulla situazione economica dell’Italia secondo l’economica Outlook presentaParigi la crescita del nostro paese lista nera nel 2019 era modesta allo 0,6% Nel 2020 il rapporto deficit-pil dovrebbe crescere dalle 2,4% del 2019 il 2, Nel 2020 portando il debito pubblico al 135% del PIL nello stesso anno il paese quindi vulnerabile rispetto alle variazioni dei tassi di interesse limitando le scelte politiche per stimolare la crescita e perse sociali la disoccupazione inoltre ha smesso di diminuire il retta alta il ministro dell’economia Tria però è ottimista e c’è una ripresa più forte nella seconda metà dell’anno mi chiederanno ultima notizia del mondo della Formula Uno è morto a 70 anni Niki Lauda leggenda tre volte campione del mondo è ricoverato in una clinica svizzera per problemi ai reni 8 mesi fa aveva subito anche un trapianto di polmone stata Vienna il 22 febbraio del 1949 vinse i tre mondiali di Formula 1 nel 1975 77-84 con McLaren e Ferrari gravemente ustionato incidente nel76 sei stato uno dei migliori piloti della storia caroniti Sei stato grande in pista e fuori lo saluta Luca di Montezemolo è tutto grazie per averci seguito legnosa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa