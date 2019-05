Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano dopo le tensioni in consiglio dei ministri sui provvedimenti su sicurezza e famiglia il premier Giuseppe Conte si attacca sul fuoco di una possibile crisi politica non mi sento affatto sfiduciato nessuna nessuna lista Abbiamo affrontato i temi all’ordine del giorno e ci siamo aggiornati una busta Intanto con un proiettile calibro 9 indirizzata Matteo Salvini è stata intercettata al centro di smistamento postale di Roma nessun messaggio lei sigla di rivendicazione non mi fanno paura non mi fermo cometa ministro Salvini le regioni del decreto famiglia però non sono state individuate ha precisato il ministro dell’economia Giovanni Tria al provvedimento quindi inviato secca la replica del ministro dello sviluppo Luigi Di Maio Il segreto una priorità politiche soldi ci sono quando si decide dove destinarli alla politica che lo decide Non i tecnici resta l’allarme dell’oms sulla situazione condell’Italia la crescita del nostro paese il segnale 2019 lettera modesta allo 0,6% Nel 2020 il rapporto deficit-pil dovrebbe crescere del 2,4% del 2019 al 2, 9 luglio 2020 il debito pubblico al 135% del PIL nello stesso anno e sono più di un terzo oltre 540 gli emendamenti al Decreto crescita che non passano il vaglio della questi sono stato ritenuto inammissibili tutte le proposte di proroga della convenzione per Radio Radicale a partire dal emendamento della Lega firma Capitanio Su quale stato però presentato ricorso dimezzato il pacchetto proposto dal ministro Fontana te la fa anche alle richieste di rapportare il bonus bebè l’altro intervento del Carroccio che chiede detrazioni fiscali per l’acquisto di latte e pannolini i deputati della Lega hanno già presentato ricorso e contenuti vedere l’emendamento ultime notizie in chiusura il consiglio Unione Europea ha dato il via libera a formale alla direttiva che vieta dal 2021 oggetti in plastica monouso come piatti posate e cannucce anche le aste per palloncini e bastoncini in cotonein plastica dovranno essere banditi gli stati membri Ci sono inoltre impegnati a raggiungere della raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2020 9 e le bottiglie di plastica dovremmo avere un contenuto riciclato di almeno il 25% Entro il 2025 di almeno il 30% entro il 2030 e tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa