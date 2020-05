Ultime Notizie Roma del 21-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non si fermano i contatti in Italy nel mondo ma ieri si è registrata nel paese la percentuale più bassa di positivi rispetto ai tamponi effettuati lo 0 99 per cento che sala 1:07 tenuto conto dei tamponi ripetuti su una stessa sono andato che non consente ha sottolineato ieri il premier Conte di rinunciare le norme di precauzione preoccupano gli assembramenti della Movida nella città contro i quali saranno messi in campo sfottò informativi le multe fino a €3000 se la curva dovesse risalire le riaperture previste per giugno potrebbero saltare oggi Conte riferisce in Parlamento sulla fase 2 quasi pronta la app immuni passata la tempesta Bonafede si riunisce questa mattina alle 9:30 per votare la fiducia al Governo sul decreto covid-19 intanto su modifiche migliorative alla di alle imprese rilancio un reddito di emergenza per 2 milioni di persone 1bonus €1000 per circa 650.000 beneficiari 6 miliardi per i Ristori a fondo perduto delle PMI nel decreto imprese arriva l’okay a prestiti alle PMI fino a €800000 da restituire in 30 anni in serata Di Maio annuncia la revisione delle norme sugli appalti il decreto semplificazioni punta deroghe un rilancio dei Cantieri ispirato al ponte di Genova ma non mancano timori di abusi ieri sera riunione dei ministri 5 stelle su ripartenze recovery Found torna il sereno sul Governo dopo che il Senato ha respinto la mozione di sfiducia contro il guardasigilli Bonafede Renzi dal premier segnali importanti Contea per una riforma della prescrizione che Andrea manuale opposizioni per il PD le politiche per la giustizia di questo governo sono pessime devono cambiare radicalmente è tornato in carcere il sequestratore del piccolo di Matteo Franco saldo Intanto il consigliere del CSM Nino Di Matteo già protagonista di uno scontro verbale con il ministro Bonafede ostacola il ritorno magistratura del suo ex capo di gabinetto Fulvio Baldicolloquio tra Conte e Ursula von der leyen e sulle prospettive di un recovery Panda ambizioso in vista della presentazione della proposta della commissione mercoledì 27 Maggio con te la quantità di risorse mobilitate da tutti gli strumenti europei incluso il recovery Panda secondo la proposta franco-tedesca non è all’altezza delle Stime di ciò che molte istituzioni pubbliche e private ritengono necessario per mantenere a galla l’economia serve molto di più per Austria Paesi Bassi Danimarca e Svezia I soldi vanno restituiti root parlavi necessarie riforme AMS registrato ieri 106000 nuovi casi di coronavirus numero più alto in 24 ore dall’inizio della pandemia quasi due solo 4 paesi 20 mila solo in Brasile che si accinge a contendersi con la Russia il ruolo di secondo paese per numero di contagi dopo gli Stati Uniti 600 6271 il numero dei casi in tutta l’America negli Stati Uniti anche oggi oltre 1500 nuovi malati e mentre la Svezia prende atto del fallimento della politica until Dawn il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riattaccare la città e la speaker pelosil’intelligence irachena annunciato ieri sera la cattura via Buonasera Hulk il Dash definito probabile erede del califfo dello Stato islamico Abu bakr al-baghdadi ucciso il 26 ottobre scorso dagli americani nel corso di un raid nella città siriana di idlib e il 31 ottobre il consiglio della shura dell’isis nel confermare la morte di al baghdadi aveva anche annunciato il nome del successore Abu Ibrahim alla Scimmia alcoraci il ciclo il più potente degli ultimi 20 anni ha toccato persa scherzando lindy orientale Bangladesh con violente piogge e venti oltre i 160 km orari almeno 12 persone hanno perso la vita e5500 abitazioni sono state distrutte nel West Bengala si devono gli effetti del passaggio su Calcutta e almeno 300.000 persone nelle aree costiere temono il rischio Tsunami India Bangladesh evacuate Oltre 3 milioni impossibile rispetto delle misure anti pandemia tutti i voli sono sospesi una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 secondo l’agenzia europea di monitoraggio è stata registrata Milanotra l’Italia e la Grecia 10 km di profondità il Sisma si è verificato poco prima delle 2 secondo varie fonti sarebbe stato avvertito anche sulle coste di Puglia Calabria e Sicilia al momento non si hanno notizie di danni la scossa è stata individuata a 439 km a sud-ovest di Atene E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa