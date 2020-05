Ultime Notizie Roma del 21-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus i dati della Protezione Civile 665 nuovi casi 161 morti 2881 i guariti solo un positivo ogni 100 tamponi eseguiti i dati della protezione civile e ricoverati con sintomi Oggi sono 9624 sono anche 40 in meno in terapia intensiva i totali positivi sono 62752 i guariti sono 100 32282 le vittime nelle ultime 24 ore sono 161 il totale aumenta 32330 l’incremento dei casi totali rispetto alle precedenti 24 ore v665 in Lombardia Oggi invece sono 294 i casi contagi in calo e 65 morti secondo il report giornaliero della Regione scende il numero di pazienti ricoverati in terapiamentre Milano si registrano solo 8 nuovi casi il Senato non approva lo annunciato la presidente Maria Elisabetta Alberti casellati anche la seconda mozione di sfiducia nei confronti del ministro Bonafè quella presentata da Emma Bonino è più Europa non ha superato lo scoglio del voto dell’aula Palazzo Madama alla respinta con 158 senatori contrari 124 favorevoli 19 astenuti presenti al momento del voto 302 senatori una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 secondo l’agenzia europea di monitoraggio è stata registrata nella notte nel mare tra l’Italia e la Grecia circa 10 km di profondità il Sisma si è verificato poco prima delle 2 secondo vari punti sarebbe stato avvertito anche sulle coste di Puglia Calabria e Sicilia al momento non si hanno notizie di nascosto è stata individuata 439 km a sud-ovest di Atene e torniamo in Italia 27 arresti tra Roma e Latina per traffico illecito di rifiuti Carabinieri delladi polizia giudiziaria della procura di Roma Guardia di Finanza di Latina e carabinieri forestale gli agenti della polizia locale della città metropolitana stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare sequestro preventivo emesso dal GIP di Roma su richiesta della locale dda nei confronti di 27 persone per traffico illecito di rifiuti riciclaggio e autoriciclaggio impiegati nelle operazioni circa 200 uomini era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa