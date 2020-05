Ultime Notizie Roma del 21-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio il premier Conte riferisce in Parlamento sulla fase 2 by bonus Ei fondi alle imprese si discute sulle modifiche migliorative il decreto per la prima volta i casi positivi scendono sotto il 1% di lamponi 161 morti oltre 130mila i guariti nessun nuovo contagio in quattro regioni 161 vittime quindi nelle ultime 24 ore crollo dei contatti a Milano solo 8 casi in Italia Nell’ultimo giorno sono 665 casi totali in più di cui 294 in Lombardia ad oggi sono stati fatti 3000000 171717 9 tamponi i casi pesati sono due milioni 38216 dall’inizio della pandemia sono morte 32330 persone Apple e Google ProntoChiama di tracciamento dei contagi boccia dal 3 giugno niente mobilità tra regioni ad alto rischio Fontana troppi bar affollati Zingaretti dice uscire con mascherina Ponte bene la proposta franco-tedesca su recovery fauna serve molto di più negli Stati Uniti anche oggi oltre 1500 nuovi morti Trump ancora contro la Cina la loro incompetenza sta provo una strage nuovo attacco alla NS record di vittime in Brasile 1179 morti in Sole 24 Ore ISIS arrestato probabile successore di anda’ di ad una sera al Chi è stato arrestato in Iraq grazie a un accurato operazione di intelligence detto la TV di Stato non è chiaro il ruolo che aveva all’interno dell’organizzazione terroristica in Svezia nell’ultima settimana dicevamo il tasso di mortalità più alto al mondo secondo quanto riporta il Daily Telegraph on-line eccitano i dati raccolti dal sito web World in datail paese scandinavo avuto 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno sulla media mobile di 7 giorni tra il 13 e il 20 maggio In totale sono stati registrati 31523 1831 vittime in generale Se non si considera solo l’ultima settimana Belgio Spagna Italia e Gran Bretagna e Francia hanno registrato tassi più alti e con la riapertura di bar e ristoranti in tanti sono tornati ad affollare i centri città suscitando in alcuni casi dubbi e polemiche sul mancato rispetto delle regole di sicurezza il presidente del Veneto Zaia il sindaco palermitano Orlando pronti a chiudere il capo della polizia Franco Gabrielli in una circolare questore assicurare il divieto di assembramento non ci sono solo i 16000 incrementi di posti da docente nella secondaria all’interno del decreto bilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento legislativo contiene diversi altri passaggi normativi che riguardano la scuola sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcelloconferma 16000 posti in più per la scuola si sa Ticino 78200 mila persone avremmo avuto come sopravvivere non è possibile dimmi benvenga grazie all’azione sindacale Grazie anche purtroppo e ricorsi che facciamo per Costringerlo sopra la bussola dei contratti a termine però ben venga ben venga che aumentano questi posti Il problema è a chi darli è un problema per cui sempre si sta interrogando in queste ore Secondo me bisogna dargli si è giovani laureati potranno partecipare alle nuove procedure concorsuali ma anche e soprattutto e ti danno insegnare la scuola Istituto a chi èè partito un doppio canale di reclutamento che da 50 anni esiste nella scuola italiana quindi nessuno se ne può vergognare anzi deve lodarlo perché è per la Cassazione l’unico sistema di contrappasso rispetto alle esigenze del villaggi italiani Tenerife cani cioè rispetto a tenere tanti precari lo Stato Individua un locale che è quello di tre parti tali Anche perché sarebbe strano che un personale che viene chiamato Mi hanno Apri supplente a fare scrutini a fare l’esame di stato quello stesso personale cacciato di non essere competente per le assunzioni ruolo è solo questo voglio spendere una parola hai tanti hai tanti sono migliaia immessi in ruolo negli ultimi anni anche dopo avere superato l’anno di prova ricevono lettera di licenziamento questo non è rimasto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa